Fueron 50 las familias afectadas por la pérdida de seres queridos debido a accidentes de tránsito que, en muchos casos, podrían haberse evitado. La Ruta 7, la principal vía que conecta varios puntos de la provincia, fue la más trágica, con más de 12 accidentes fatales en este período. “Lo que vemos en las estadísticas son vidas humanas perdidas, y eso no tiene ninguna justificación”, señaló Fabiana Marillán, referente de la organización Estrellas Amarillas.

La referente explicó que, a pesar de los esfuerzos de concientización y las campañas de seguridad vial, los números no reflejan avances significativos. “Por más que los números puedan variar respecto al año anterior, el resultado es siempre el mismo: tragedias evitables”, destacó con tristeza.

Las rutas más afectadas en Neuquén, además de la Ruta 7, fueron la Ruta 40 y la Ruta 22, con un alto índice de accidentes fatales. Marillán señaló que estas rutas tienen una infraestructura deficiente y que la imprudencia de los conductores es uno de los factores clave que contribuyen a la cantidad de siniestros. “Muchas veces nos encontramos con conductores que no respetan las normas de tránsito, lo que genera un alto riesgo tanto para ellos como para los demás”, explicó.

La representante de Estrellas Amarillas también remarcó que la seguridad vial es una responsabilidad colectiva. “No se trata solo de la conducta de los conductores, sino también de un cambio cultural que debe suceder a nivel social y político. Durante muchos años, infringir las normas de tránsito no tenía consecuencias serias. La gente no tomaba conciencia de que esas infracciones pueden costar vidas”, subrayó.

Para Marillán, el cambio comienza con una respuesta más estricta por parte de las autoridades y con una ley que castigue de manera más severa a quienes causan accidentes fatales. Además, señaló que la falta de sanciones efectivas para los responsables de estos accidentes. “Este año, en Neuquén ya hemos perdido 50 vidas en la ruta, y lamentablemente no hay presos por estos crímenes. Eso debe cambiar”, indicó.

Finalmente, la referente de Estrellas Amarillas hizo un llamado urgente a los legisladores para que se apruebe el proyecto de ley que contempla el aumento de las penas por delitos viales, el cual ya tiene media sanción en el Senado y está pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados.