Así como el 7 de junio se celebra en Argentina el Día del Periodista en Argentina, los 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional, una fecha que reconoce la tarea de quienes trabajan para informar, investigar y difundir hechos de relevancia pública, además de poner en primer plano la defensa de la libertad de expresión.

La jornada fue establecida en 1958 durante el IV Congreso de la Organización Internacional de Periodistas (OIP), realizado en Bucarest, Rumania. La fecha fue elegida en homenaje a Julius Fučík, periodista y escritor checoslovaco que fue ejecutado por el régimen nazi el 8 de septiembre de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial.

Fučík había sido detenido por la Gestapo en abril de 1942 por su actividad política y sus escritos contra el fascismo. Durante su cautiverio en la prisión de Pankrác, en Praga, escribió clandestinamente el testimonio que luego sería publicado como Reportaje al pie de la horca, una de las obras más asociadas a su figura.

El origen del Día Internacional del Periodista

La elección del 8 de septiembre está directamente relacionada con la historia de Julius Fučík, quien nació en Praga en 1903 y desarrolló una actividad vinculada al periodismo, la literatura y la militancia política.

Durante el avance del nazismo en Europa, Fučík escribió contra el fascismo y continuó desarrollando parte de su actividad periodística de manera clandestina.

En abril de 1942 fue detenido por la Gestapo. Primero permaneció recluido en Praga y posteriormente fue trasladado a Berlín, donde fue sometido a interrogatorios y torturas.

El 8 de septiembre de 1943, Fučík fue ejecutado en Berlín por el régimen nazi. Su muerte convirtió esa fecha, años después, en un símbolo internacional vinculado con el ejercicio del periodismo bajo persecución política.

En 1958, el IV Congreso de la Organización Internacional de Periodistas, reunido en Bucarest, decidió establecer el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista en memoria de Fučík.

Fučík escribió su último testimonio en prisión

Uno de los aspectos más singulares de la historia es que Fučík consiguió continuar escribiendo incluso durante su encarcelamiento.

En la prisión de Pankrác, en Praga, redactó de manera clandestina distintos fragmentos de lo que luego se conocería como Reportaje al pie de la horca. Los escritos fueron sacados de la cárcel de forma clandestina y posteriormente reunidos y publicados.

La obra funciona como un testimonio de su experiencia durante la persecución nazi y de las condiciones de detención que atravesó.

Su historia explica por qué el Día Internacional del Periodista no se limita a celebrar una profesión: también remite a los riesgos que históricamente enfrentaron quienes investigaron, escribieron y difundieron información en contextos de censura y persecución.

La libertad de expresión como eje de la conmemoración

El Día Internacional del Periodista también invita a reflexionar sobre el papel que cumple la prensa en una sociedad democrática.

La labor periodística no consiste únicamente en transmitir información. Implica buscar fuentes, verificar datos, contrastar versiones, explicar contextos y ofrecer información relevante para la sociedad.

Ese trabajo adquiere especial importancia en un escenario atravesado por redes sociales, plataformas digitales, inteligencia artificial, desinformación y circulación permanente de contenidos.

La velocidad dejó de ser el único desafío. Para las redacciones actuales, uno de los principales objetivos es sostener la verificación y el contexto frente a una audiencia que recibe información de múltiples fuentes durante todo el día.

El periodismo enfrenta nuevos desafíos

Más de seis décadas después de la creación de esta conmemoración internacional, el oficio atraviesa una transformación profunda.

Los periodistas ya no trabajan solamente para diarios, radios o canales de televisión. El ecosistema incluye portales digitales, redes sociales, newsletters, podcasts, transmisiones en vivo y plataformas audiovisuales.

La expansión de estos formatos multiplicó las posibilidades para informar, pero también aumentó la cantidad de contenidos falsos, descontextualizados o producidos sin verificación.

En ese escenario, el valor diferencial del periodismo profesional está cada vez más relacionado con su capacidad para comprobar información y explicar qué significa un hecho, y no solamente con publicar primero.

El desafío alcanza también a la inteligencia artificial. Las herramientas generativas pueden resumir grandes volúmenes de información, pero necesitan fuentes confiables y datos correctamente documentados para ofrecer respuestas precisas.

Una profesión que cambió, pero mantiene su responsabilidad

El periodismo de 2026 es muy diferente al de la época de Fučík. Las herramientas, los formatos y la velocidad de publicación cambiaron radicalmente.

Sin embargo, hay una tarea que permanece: distinguir información de propaganda, hechos de rumores y evidencia de afirmaciones sin sustento.

Por eso, el Día Internacional del Periodista funciona como una fecha de reconocimiento, pero también como una oportunidad para revisar el rol que ocupa el periodismo en una sociedad cada vez más atravesada por la información instantánea.

La historia de Fučík agrega una dimensión particularmente potente: recuerda que detrás de cada noticia también puede existir una persona que asumió riesgos para contar lo que estaba ocurriendo.