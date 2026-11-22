En el Día de la Música, la obra de Marcelo Berbel aparece como una de las referencias fundamentales del cancionero popular de Neuquén. Poeta, músico y compositor nacido en Plaza Huincul, dejó una producción que trascendió las fronteras de la Patagonia y llegó a las voces de reconocidos intérpretes del folclore argentino.

Nacido el 19 de abril de 1925, Berbel fue autor de más de mil canciones, poemas y obras teatrales. Su trabajo estuvo profundamente ligado a los paisajes, las costumbres y la identidad cultural del sur argentino, con una mirada que también incorporó la historia y la cultura del pueblo mapuche.

Su legado incluye composiciones que se convirtieron en símbolos de la provincia y otras que alcanzaron reconocimiento nacional a través de artistas como León Gieco, Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Soledad Pastorutti y José Larralde.

En el marco del Día de la Música, cinco de sus canciones permiten recorrer una parte de esa historia.

Neuquén Trabun Mapu, el himno de la provincia

Una de las composiciones más representativas de Marcelo Berbel es Neuquén Trabun Mapu, cuyo título puede traducirse como «Neuquén, tierra de encuentro». La obra fue creada junto al poeta Osvaldo Arabarco, quien escribió la letra, mientras que Berbel compuso la música.

La canción fue consagrada como Himno Provincial de Neuquén y se convirtió en uno de los principales símbolos de la identidad neuquina. Su letra recupera elementos del paisaje cordillerano, la naturaleza y las raíces culturales de la provincia.

La Pasto Verde, una historia ligada a Plaza Huincul

La Pasto Verde es una de las zambas más reconocidas de su repertorio. La composición está inspirada en Carmen Funes, una mujer que vivió en la zona de Plaza Huincul y cuya historia quedó ligada a los primeros años de la región.

A través de esta canción, Berbel recuperó un personaje de la historia local y lo convirtió en parte del cancionero popular. La obra fue interpretada por distintos artistas del folclore, entre ellos Jorge Cafrune.

Amutuy Soledad, una canción de identidad y memoria

Otra de las composiciones destacadas es Amutuy Soledad, una obra que forma parte de su producción vinculada a la historia y la identidad de los pueblos originarios.

La canción integra el repertorio de Marcelo Berbel que trascendió el ámbito regional y fue recuperado por diferentes intérpretes. Su presencia en el cancionero patagónico refleja una de las características centrales de su obra: la relación entre la música, la memoria y el territorio.

El Embudo, la canción que llegó a nuevos públicos con León Gieco

El Embudo es otra de las composiciones que contribuyeron a proyectar la obra de Berbel más allá de Neuquén. La canción alcanzó una mayor difusión nacional cuando León Gieco la grabó en 1997 para su disco Orozco.

La interpretación contó con la participación de músicos reconocidos del rock argentino y acercó la composición de Berbel a públicos de distintos géneros musicales.

Con una letra de fuerte contenido social, la canción se convirtió en una de las piezas más conocidas de su repertorio y en una referencia de la música patagónica.

Regreso al Ayer, el himno de la ciudad de Neuquén

El vínculo de Marcelo Berbel con la identidad neuquina también quedó plasmado en Regreso al Ayer, composición que se convirtió en el himno oficial de la ciudad de Neuquén.

La obra forma parte de su legado musical y poético, que no se limitó a canciones populares, sino que también contribuyó a construir símbolos culturales para la provincia y su capital.

El Día de la Música

Cada 22 de noviembre se celebra el Día de la Música en honor a santa Cecilia, declarada patrona de los músicos por el Papa Gregorio XIII en 1584. Sin embargo, diez años antes de aquella designación, Roma ya contaba con una Academia de la Música que llevaba su nombre.

Según la tradición, Cecilia fue una joven noble romana que vivió en el siglo III en el barrio de Trastevere. Por negarse a abjurar de su fe —mucho antes de la legalización del Cristianismo en el año 313—, fue arrestada en su propia casa, martirizada en un horno caliente y condenada a muerte.

Su historia trascendió gracias a las "Actas del martirio de santa Cecilia". En ese relato aparece la frase “Candentibus organis Cæcilia Domino decantabat dicens...” (“Mientras estaban los instrumentos incandescentes, Cecilia cantaba al Señor diciendo…”).

De acuerdo con algunos especialistas, su vínculo con la música pudo haber nacido de un error de traducción: el término latino organis —una herramienta para insuflar aire a un horno, por ejemplo— fue interpretado como órgano.

A partir de allí, la iconografía tradicional la representó junto al órgano, el laúd y las rosas, tal como plasmó el renacentista Rafael en El éxtasis de Santa Cecilia, obra realizada para la Iglesia de San Juan en el Monte, en Bolonia. Además, su figura inspiró el cecilianismo, un movimiento decimonónico dedicado a restaurar el canto gregoriano y la polifonía clásica del siglo XVI.

Un legado que sigue presente en la música patagónica

La obra de Marcelo Berbel continúa vigente a través de sus canciones y de las distintas generaciones de su familia que mantuvieron vivo su repertorio.

Su producción también fue recopilada en el libro Desde la Patagonia. El legado de Marcelo Berbel, publicado por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). La edición reúne canciones, partituras, poemas, fotografías y testimonios que permiten acercarse a la dimensión de su obra.