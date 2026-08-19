El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad que puede provocar daños en los pequeños vasos sanguíneos y generar complicaciones en los riñones y otros órganos. Si bien puede afectar a personas de cualquier edad, se presenta con mayor frecuencia en niños pequeños y una de sus causas más habituales es la infección por determinadas cepas de la bacteria Escherichia coli.

Una de las principales medidas de prevención está relacionada con la cocción de los alimentos. Los especialistas recomiendan cocinar completamente las carnes, especialmente las preparaciones con carne picada como hamburguesas, albóndigas o pastel de carne. Para comprobar que estén bien cocidas, el interior no debe presentar zonas rosadas y los jugos deben ser claros, con un color homogéneo.

el SUH afecta con mayor frecuencia a los más pequeños, por lo que resulta fundamental reforzar las medidas de higiene y seguridad alimentaria.

La higiene también cumple un papel fundamental. Es importante lavarse las manos con agua segura y jabón antes, durante y después de preparar alimentos, especialmente luego de manipular carne cruda. También se recomienda hacerlo después de ir al baño, cambiar pañales o tener contacto con animales. A su vez, frutas y verduras deben lavarse cuidadosamente y las tablas, utensilios y superficies utilizados para manipular alimentos deben mantenerse limpios y desinfectados.

Otra medida clave es evitar la contaminación cruzada. Las carnes crudas deben mantenerse separadas de los alimentos cocidos o listos para consumir, tanto durante las compras como dentro de la heladera. También se aconseja utilizar diferentes tablas y utensilios para carnes, verduras y alimentos que serán consumidos directamente. Mantener la cadena de frío y descongelar los productos en la heladera o el microondas también forma parte de las prácticas recomendadas.

cocinar completamente la carne picada es una de las principales medidas para prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico.

En el caso de los niños, además, se recomienda utilizar leche, quesos y jugos pasteurizados y evitar que concurran al jardín o guardería si presentan diarrea. Ante síntomas como diarrea con sangre u otros signos compatibles con la enfermedad, es fundamental realizar una consulta inmediata en un centro de salud. La prevención y la detección temprana son herramientas esenciales para reducir las complicaciones del SUH.