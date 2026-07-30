Reconocerán al estudiante neuquino que participó en la creación de un videojuego para rehabilitar secuelas de un ACV

La Legislatura de Neuquén avanzó con el reconocimiento a Pedro Martínez Viademonte, estudiante oriundo de San Martín de los Andes que forma parte del equipo que desarrolló un videojuego de realidad virtual pensado para la rehabilitación de personas que atravesaron un accidente cerebrovascular (ACV). La iniciativa obtuvo despacho unánime en la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y busca destacar el aporte científico y tecnológico del joven, cuyo trabajo combina investigación, innovación y compromiso social.

Durante la reunión, encabezada por la diputada Mercedes Tulián, Martínez Viademonte participó de manera virtual para compartir detalles sobre el origen de la propuesta, los resultados obtenidos y los desafíos que enfrenta el equipo en la etapa actual.

Un videojuego que busca ayudar a recuperar movimientos

El proyecto fue desarrollado junto al Laboratorio de Fisiología de la Acción de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), un espacio dedicado a la investigación en neurociencias y al estudio del aprendizaje motor.

La herramienta, denominada HandSolo: "Play your way back to recovery", nació con una premisa clara: transformar conocimientos científicos en una solución concreta para mejorar la calidad de vida de personas que perdieron habilidades motoras tras sufrir un ACV.

Hand Solo, play your way back to recovery, el videojuego creado por Pedro Martínez Viademonte y un equipo de la UNSAM - Foto: Archivo

A través de un entorno de realidad virtual, los usuarios deben controlar una nave espacial y esquivar meteoritos -un claro homenaje al personaje de Han Solo (Harrison Ford) a bordo del Halcón Milenario en la saga Star Wars-, una dinámica inspirada en clásicos videojuegos arcade. Detrás de esa propuesta lúdica existe un objetivo terapéutico: estimular los movimientos de la mano y favorecer el reaprendizaje de habilidades vinculadas con la motricidad fina.

Ciencia, tecnología y salud al servicio de las personas

El desarrollo logró una importante distinción internacional al ser seleccionado entre más de 500 proyectos de todo el mundo para recibir financiamiento del programa Unity for Humanity Grant 2026.

Además, fue el único proyecto latinoamericano entre los 10 elegidos, un reconocimiento que permitió potenciar el trabajo del equipo y avanzar hacia nuevas etapas de investigación y validación.

Para Martínez Viademonte, el verdadero valor del proyecto no está solamente en el reconocimiento obtenido, sino en la posibilidad de generar una herramienta accesible que acompañe los tratamientos de rehabilitación y contribuya a mejorar la experiencia de los pacientes.

Hand Solo, play your way back to recovery llegó hasta el programa Otro día perdido (eltrece) que conduce Mario Pergolini - Foto: Archivo

El desafío de llegar a quienes más lo necesitan

Actualmente, HandSolo: "Play your way back to recovery" atraviesa una etapa de pruebas con pacientes, un proceso que requiere evaluaciones científicas, supervisión profesional y la intervención de comités de ética.

Una vez completada esa instancia, el objetivo es trabajar junto a centros de rehabilitación de distintas provincias para facilitar el acceso a la tecnología mediante cascos de realidad virtual.

El equipo aclaró que la propuesta no busca reemplazar los tratamientos convencionales, sino complementarlos. La meta es sumar una herramienta innovadora que permita mantener la motivación durante la rehabilitación y ampliar las posibilidades terapéuticas disponibles.

El valor de la educación pública y la investigación aplicada

Tras la exposición del estudiante sanmartinense, legisladores destacaron el impacto social de una iniciativa que une universidad pública, investigación científica y salud.

La diputada Lorena Parrilli resaltó que proyectos como este reflejan el potencial de la educación pública argentina para generar conocimiento con aplicaciones concretas en beneficio de la comunidad. También puso en valor una mirada centrada en las personas, donde la tecnología se convierte en una herramienta para promover derechos, inclusión y mejores oportunidades de recuperación.

El reconocimiento legislativo busca destacar precisamente ese aporte: el de jóvenes investigadores que, desde la formación académica y el compromiso social, trabajan para que la innovación llegue a quienes más la necesitan.