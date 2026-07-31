El 31 de julio es una fecha que ha sido testigo de múltiples acontecimientos trascendentales tanto en Argentina como a nivel mundial. En este día se recuerdan figuras y hechos que han dejado una huella profunda en la cultura, la política y las artes.

En 1886, falleció Franz Liszt, célebre pianista y compositor húngaro, considerado una estrella del Romanticismo musical del siglo XIX. Liszt, quien se convirtió en monje franciscano tras una intensa vida personal, dejó un legado de obras emblemáticas como sus conciertos para piano, las 19 rapsodias húngaras y la Sonata en Si Menor.

En 1919 nació Primo Levi en Turín. Químico de profesión, Levi fue uno de los pocos sobrevivientes del campo de concentración de Monowice, parte del complejo de Auschwitz. Su testimonio en obras como Si esto es un hombre y La tregua son fundamentales para entender la experiencia del Holocausto desde la perspectiva de un sobreviviente. Su muerte en 1987, tras caer por las escaleras de su edificio, se considera un posible suicidio.

El día en el que El Principito despidió a su creador

El 31 de julio de 1944 desapareció Antoine de Saint-Exupéry, escritor y aviador francés, mientras realizaba una misión cerca de Marsella en la Segunda Guerra Mundial. Su avión fue hallado en el año 2000, y se especula que pudo ser derribado por un caza alemán. Saint-Exupéry es mundialmente reconocido por su obra El Principito, publicada un año antes de su desaparición.

En el ámbito nacional, en 1948 falleció Manuel Savio, figura clave en el desarrollo de la industria siderúrgica argentina y fundador de Fabricaciones Militares. Su legado se recuerda cada 31 de julio como el Día de la Siderurgia Nacional.

El 31 de julio de 1956 nació Adrián Abonizio en Rosario, destacado cantautor y guitarrista vinculado a la Trova Rosarina, movimiento musical que surgió en los años 80 junto a artistas como Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré.

En 1965 nació J. K. Rowling en Yate, Reino Unido. La escritora alcanzó fama mundial con la saga de Harry Potter, iniciada en 1997 con Harry Potter y la piedra filosofal. Rowling también es autora de novelas para adultos y policiales bajo el seudónimo Robert Galbraith, y ha sido objeto de controversias por sus declaraciones sobre temas trans.

El 31 de julio de 1974 fue asesinado en Buenos Aires el diputado justicialista Rodolfo Ortega Peña por la Triple A, grupo de extrema derecha. Ortega Peña, que tenía 37 años, participaba activamente en la militancia política y editorial junto a figuras como Eduardo Luis Duhalde.

En 1981, Omar Torrijos, líder panameño conocido por negociar la devolución del Canal de Panamá a Estados Unidos, murió en un accidente aéreo en la provincia de Coclé. Aunque oficialmente fue un accidente, existen sospechas sobre un posible atentado.

Ese mismo día, también en 1981, falleció el general uruguayo Líber Seregni, fundador del Frente Amplio y figura central en la política de izquierda de su país, quien enfrentó la dictadura y participó en las elecciones presidenciales de 1989.

Efemérides del 31 de julio: momentos históricos que marcaron la Argentina y el mundo

En 2017 murió Jeanne Moreau, una de las actrices más icónicas del cine francés del siglo XX, reconocida por su trabajo en películas de directores como Louis Malle, François Truffaut y Luis Buñuel. Fue galardonada en el Festival de Cannes y dejó un legado imborrable en la actuación.

Más recientemente, en 2023 falleció María Fux, bailarina y coreógrafa argentina que destacó por desarrollar un sistema de danzaterapia reconocido internacionalmente, incluida por la Unesco y como Ciudadana Ilustre de Buenos Aires. Fux murió a los 101 años, dejando un impacto duradero en las artes escénicas y la terapia.