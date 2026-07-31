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Haberes depositados

El Gobierno provincial acreditó los sueldos de julio antes de fin de mes y con aumento del 7,25%

Los agentes de la administración central, docentes, personal de Salud, Policía y organismos descentralizados ya cuentan con sus salarios depositados. La Provincia destacó que mantiene el cumplimiento de los pagos en tiempo y forma mediante una administración responsable de los recursos.
 

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Viernes, 31 de julio de 2026 a las 10:07
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El pago incluyó un incremento salarial del 7,25% y se concretó antes de finalizar el mes.

Los haberes correspondientes a julio ya fueron depositados y se encuentran acreditados en las cuentas de la totalidad de los agentes de la administración pública provincial, así como de los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

El pago se realizó con el incremento salarial del 7,25 por ciento, de acuerdo con el esquema de actualización vigente, y alcanzó a todos los sectores de la administración pública en una misma jornada y antes de que culmine el mes.

De esta manera, ya tienen disponibles sus salarios los trabajadores de la administración central, organismos descentralizados, docentes, personal de Salud, efectivos de la Policía provincial y el resto de los organismos del Estado, además de jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

Desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa, la Provincia garantiza el cumplimiento en tiempo y forma del pago de los salarios para dar previsibilidad a las y los trabajadores, gracias a la administración responsable de los recursos y la eliminación de gastos superfluos del Estado.

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