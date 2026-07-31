El Gobierno provincial acreditó los sueldos de julio antes de fin de mes y con aumento del 7,25%

Los haberes correspondientes a julio ya fueron depositados y se encuentran acreditados en las cuentas de la totalidad de los agentes de la administración pública provincial, así como de los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

El pago se realizó con el incremento salarial del 7,25 por ciento, de acuerdo con el esquema de actualización vigente, y alcanzó a todos los sectores de la administración pública en una misma jornada y antes de que culmine el mes.

De esta manera, ya tienen disponibles sus salarios los trabajadores de la administración central, organismos descentralizados, docentes, personal de Salud, efectivos de la Policía provincial y el resto de los organismos del Estado, además de jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

Desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa, la Provincia garantiza el cumplimiento en tiempo y forma del pago de los salarios para dar previsibilidad a las y los trabajadores, gracias a la administración responsable de los recursos y la eliminación de gastos superfluos del Estado.