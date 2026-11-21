Se estima que 1 de cada 500 animales desarrolla diabetes, aunque la cifra podría ser mayor debido a los casos sin diagnosticar. Tomar más agua de lo habitual, pedir comida constantemente o perder peso sin causa aparente, pueden parecer cambios menores en la rutina de un perro o un gato, pero también pueden ser las primeras señales de diabetes mellitus, una enfermedad crónica que al igual que a las personas, afecta la capacidad del organismo para regular los niveles de glucosa en sangre.
Si bien existen factores genéticos, hormonales y metabólicos que aumentan el riesgo, cualquier animal de compañía puede desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida.
En el Día Mundial de la Diabetes cobra especial relevancia una novedad científica: en 2026 la Asociación Americana de Hospitales de Animales actualizó sus guías de manejo de la diabetes y por primera vez publicó recomendaciones independientes para perros y gatos, ya que si bien ambos animales pueden presentar síntomas similares, el origen, la evolución y los criterios para confirmar la enfermedad, no son necesariamente los mismos.
En los perros, la diabetes suele estar asociada a una pérdida de la capacidad del páncreas para producir insulina, por lo que generalmente requieren su administración durante toda la vida. La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en animales adultos y mayores, aunque puede desarrollarse a cualquier edad. Las hembras no castradas presentan un riesgo particular debido a los cambios hormonales que se producen después del celo, que pueden favorecer la resistencia a la diabetes.
En los gatos, en cambio, la diabetes suelen estar relacionada con una combinación de resistencia a la insulina y alteraciones en su producción. La obesidad, el sedentarismo y la edad avanzada se encuentran entre los principales factores de riesgo. Según datos citados en las nuevas guías, el 82 % de los gatos diabéticos incluidos en un estudio tenían más de 7 años.
Algunos gatos pueden alcanzar la remisión diabética, es decir, mantener niveles de glucosa normales sin necesidad de medicación durante un período determinado, pero esto no significa que la enfermedad esté curada, porque pueden producirse recaídas y es necesario continuar con los controles veterinarios.
La diabetes puede desarrollarse de manera progresiva y en sus primeras etapas sus manifestaciones suelen confundirse con cambios comunes del comportamiento o el envejecimiento.
Los principales signos de alerta
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Sed excesiva: el animal comienza a beber más agua de lo habitual, incluso durante la noche.
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Aumento en la cantidad de orina: pide salir con más frecuencia, orina en lugares inusuales o utiliza más veces la bandeja sanitaria.
- Mayor apetito: aunque coma más, su organismo no logra aprovechar correctamente la glucosa como fuente de energía.
- Pérdida de peso sin causa aparente: uno de los signos característicos es que el animal adelgace a pesar de mantener o aumentar su apetito.
- Debilidad o decaimiento: puede mostrarse menos activo, cansarse con facilidad o perder interés en actividades habituales.
- También pueden aparecer complicaciones específicas: en los perros, las cataratas son una manifestación frecuente de diabetes, en los gatos puede desarrollarse neuropatía diabética, una alteración de los nervios que provoca debilidad en las patas traseras y cambios en la forma de caminar.
Ante la aparición de estos síntomas, el veterinario puede pedir análisis de sangre y orina para evaluar los niveles de glucosa y determinar si existe alguna alteración metabólica.
Recibir un diagnóstico de diabetes no significa que tu animal de compañía no pueda seguir disfrutando de una vida activa y saludable, hoy la medicina veterinaria cuenta con herramientas que permiten controlar la enfermedad y acompañar a los animales durante muchos años.
Argentina dispone de una insulina específicamente desarrollada para uso veterinario, una alternativa que junto con la alimentación adecuada, la actividad física y el seguimiento profesional contribuye al manejo de esta condición.
Lo fundamental es que cada tratamiento sea indicado y supervisado por un médico veterinario.