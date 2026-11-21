Se estima que 1 de cada 500 animales desarrolla diabetes, aunque la cifra podría ser mayor debido a los casos sin diagnosticar. Tomar más agua de lo habitual, pedir comida constantemente o perder peso sin causa aparente, pueden parecer cambios menores en la rutina de un perro o un gato, pero también pueden ser las primeras señales de diabetes mellitus, una enfermedad crónica que al igual que a las personas, afecta la capacidad del organismo para regular los niveles de glucosa en sangre.



Si bien existen factores genéticos, hormonales y metabólicos que aumentan el riesgo, cualquier animal de compañía puede desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida.

Los principales signos de alerta

Sed excesiva: el animal comienza a beber más agua de lo habitual, incluso durante la noche.

Aumento en la cantidad de orina: pide salir con más frecuencia, orina en lugares inusuales o utiliza más veces la bandeja sanitaria.

Mayor apetito: aunque coma más, su organismo no logra aprovechar correctamente la glucosa como fuente de energía.

Pérdida de peso sin causa aparente: uno de los signos característicos es que el animal adelgace a pesar de mantener o aumentar su apetito.

Debilidad o decaimiento: puede mostrarse menos activo, cansarse con facilidad o perder interés en actividades habituales.

También pueden aparecer complicaciones específicas: en los perros, las cataratas son una manifestación frecuente de diabetes, en los gatos puede desarrollarse neuropatía diabética, una alteración de los nervios que provoca debilidad en las patas traseras y cambios en la forma de caminar.

Ante la aparición de estos síntomas, el veterinario puede pedir análisis de sangre y orina para evaluar los niveles de glucosa y determinar si existe alguna alteración metabólica.



Recibir un diagnóstico de diabetes no significa que tu animal de compañía no pueda seguir disfrutando de una vida activa y saludable, hoy la medicina veterinaria cuenta con herramientas que permiten controlar la enfermedad y acompañar a los animales durante muchos años.



Argentina dispone de una insulina específicamente desarrollada para uso veterinario, una alternativa que junto con la alimentación adecuada, la actividad física y el seguimiento profesional contribuye al manejo de esta condición.



Lo fundamental es que cada tratamiento sea indicado y supervisado por un médico veterinario.





