El reino animal alberga miles de especies, cada una con sus características, habilidades y comportamientos, que las hacen únicas en el mundo.

Lo que asombra a los investigadores y los lleva a estudiarlas, es la inteligencia que algunas de ellas poseen, albergando sentimientos, emociones, memoria, solución de problemas, comunicación y mucho más.

De hecho, la forma de vida de muchas especies es inspiración para la ingeniería desde hace siglos. Por ejemplo las aves, que han servido de modelo para el diseño de los aviones.

Definir solo a 10 animales como los más inteligentes del mundo es complicado, ya que la inteligencia aún no tiene una definición exacta. Si bien la Real Academia Española (RAE) le da varios significados, los especialistas dicen que hay más conceptos por definir.

Pero de todos modos, National Geographic ha seleccionado a los 10 animales más inteligentes del mundo. Estos son.

Hormiga: Las hormigas pertenecen al grupo de animales de los invertebrados. Son insectos increíbles y esto se debe a la gran masa cerebral que poseen y que utilizan, por ejemplo, en la enseñanza común. Enseñan y aprenden cuál es el camino que deben recorrer para conseguir comida y además de qué manera continuar con la supervivencia del grupo. El trabajo en equipo que realizan es estructurado, ordenado y sin intervenciones externas, tremendamente exitoso.

Perro: Casi todo sabemos que el perro es un animal inteligente y lo podemos comprobar al ver el proceso de aprendizaje que tienen cuando se los instruye. Entienden, protegen y aprenden, pero además, reconocen e interpretan el estado de ánimo del humano con solo olerlo o mirarlo ( algunos gatos comparten ésta característica)

Delfín: Los delfines poseen el cerebro más grande del reino animal y eso les permite ser conscientes de ellos mismos. Transmiten los conocimientos de unos a otros, desarrollan un complejo lenguaje para su especie y resuelven problemas.

Gato: Los gatos tienen una gran agilidad, un complejo sistema sensorial y una capacidad de aprendizaje igual que los perros. Si bien la raza influye de cierta forma en el nivel de inteligencia de éstos animales, aquellos que crecen con personas a su lado pueden desarrollarla aún más.

Pulpo: El pulpo es el animal del tipo invertebrado más inteligente del mundo. Tienen un gran desarrollo neurológico, esto les ha permitido aprender de sus errores, resolver problemas y desarrollar habilidades extraordinarias para poder sobrevivir y aprender.

Cuervo : Esta ave ha sido catalogada como la más inteligente del mundo ya que cuenta con una memoria para recordar caras humanas y planificar las tareas que va a realizar ( estudio publicado por la Revista Science en 2017). Esta conducta se creía exclusiva de los seres humanos. También resuelven problemas, cambian su comportamiento de acuerdo a la situación y utilizan su inteligencia para divertirse.

Chimpancé: Estos simios se asemejan mucho fisicamente al ser humano. Manejan un lenguaje propio y les dan significados a objetos y signos para conseguir transmitir una idea. La memoria de éstos animales es digna de admirar.

Elefante: Su gran capacidad para memorizar y recordar, convierte también al elefante en uno de los animales más listos del mundo. Son capaces de crear interacciones especialmente complejas entre ellos y de empatizar con la manada, mucho más que los seres humanos.

Loro: Escuchar a un loro hablar es una de las señales de la inteligencia de éste animal. Su memoria para vocalizar e imitar sonidos y voces humanas es casi única. Cuando se encuentran en su hábitat, libres en la vida salvaje, emplean estas características de forma grupal, con el fin de lograr algún objetivo o resolver problemas.

Cerdo: Los cerdos son muy inteligente, podría decirse que más que los perros. Su nivel de inteligencia cognitiva es parecida a la de un niño de 3 años, eso les permite reconocer sus nombres, memorizar y obedecer.

Un claro ejemplo de la inteligencia de éste animal, es Pigcasso, el cerdo que pinta cuadros, bautizado así en honor al pintor español Pablo Picasso.

Su destino de morir en un matadero, mudó a ser una estrella en el mundo de la pintura animal y tener su propia galería de arte.

Su retrato abstracto del Príncipe Harry ha sido vendido a más de 2000 libras.