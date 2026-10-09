¿Qué dicen los elefantes cuando se saludan, comen o quieren moverse en grupo?

Los elefantes se comunican mediante rugidos de baja frecuencia, en muchos casos imperceptibles al oído humano. Un equipo de investigadores ha descubierto que el 60% de esos sonidos se produce en coros grupales que contienen información sobre sus sentimientos y/o actividades.



Los científicos ya habían comprobado que los coros de gruñidos de los elefantes de la sabana africana (Loxodonta africana) son especialmente comunes durante interacciones sociales intensas, como cuando se reencuentran o coordinan qué hacer. Sin embargo, analizar esos coros había sido un desafío hasta ahora ya que se pueden superponer y enviar un mensaje confuso.

Los coros de gruñidos permiten a los elefantes intercambiar información durante los saludos, los reencuentros y las actividades compartidas.

Lejos de ser una simple mezcla de sonidos, los coros de elefantes reflejan sus interacciones y ayudan a comprender cómo se coordinan dentro de sus familias.

Unos de los hallazgos más sorprendentes fue comprobar que los gruñidos de los elefantes, se volvían acústicamente más similares a medida que se desarrollaban los intercambios cadenciosos, durante la alimentación o el descanso y en los gruñidos de contacto y de saludo.



En síntesis, se ha podido demostrar que los coros de elefantes, lejos de ser una mezcla de sonidos, contienen información sobre el contexto social, sus sentimientos, sus costumbres y sus actividades.