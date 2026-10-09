¿Qué dicen los elefantes cuando se saludan, comen o quieren moverse en grupo?

Los elefantes se comunican mediante rugidos de baja frecuencia, en muchos casos imperceptibles al oído humano. Un equipo de investigadores ha descubierto que el 60% de esos sonidos se produce en coros grupales que contienen información sobre sus sentimientos y/o actividades.
Los científicos ya habían comprobado que los coros de gruñidos de los elefantes de la sabana africana (Loxodonta africana) son especialmente comunes durante interacciones sociales intensas, como cuando se reencuentran o coordinan qué hacer. Sin embargo, analizar esos coros había sido un desafío hasta ahora ya que se pueden superponer y enviar un mensaje confuso.
Para superar ésta situación, los investigadores estudiaron 902 grabaciones de gruñidos individuales y en coro, de 84 elefantes salvajes pertenecientes a 39 familias del parque nacional de Amboseli. Los sonidos se fueron recopilando durante tres períodos que han abarcado unas 4 décadas: 1986-1990, 1998-2009, 2020 y 2022.
Mediante el aprendizaje automático, pudieron comprobar que los coros de elefantes, transmiten múltiples capas de información a la vez, incluyendo datos de lo que están haciendo juntos los miembros de una familia.
En total examinaron los rugidos asociados a seis contextos sociales diferentes: rugidos de contacto entre elefantes separados, rugidos asociados a intentos de iniciar un movimiento en grupo, rugidos cadenciosos intercambiados mientras se alimentan o descansan, rugidos de arrullos de las hembras a sus crías, pequeños rugidos de saludo entre ejemplares muy unidos y rugidos de saludos cuando se reencuentran.
Unos de los hallazgos más sorprendentes fue comprobar que los gruñidos de los elefantes, se volvían acústicamente más similares a medida que se desarrollaban los intercambios cadenciosos, durante la alimentación o el descanso y en los gruñidos de contacto y de saludo.
En síntesis, se ha podido demostrar que los coros de elefantes, lejos de ser una mezcla de sonidos, contienen información sobre el contexto social, sus sentimientos, sus costumbres y sus actividades.