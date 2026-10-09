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Mundo animal

¿Qué dicen los elefantes cuando se saludan, comen o quieren moverse en grupo?

Los elefantes tienen una forma de comunicarse que va mucho más allá de los sonidos que podemos escuchar. Un estudio sobre ejemplares salvajes de África descubrió que el 60% de sus gruñidos se produce en coros grupales que transmiten información sobre sus actividades, sus vínculos y el contexto social.

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Por Carmen Sanmartin
Viernes, 09 de octubre de 2026 a las 00:09
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Los elefantes africanos se comunican mediante gruñidos de baja frecuencia, muchos de ellos imperceptibles para el oído humano.

Los elefantes se comunican mediante rugidos de baja frecuencia, en muchos casos imperceptibles al oído humano. Un equipo de investigadores ha descubierto que el 60% de esos sonidos se produce en coros grupales que contienen información sobre sus sentimientos y/o actividades.

Los científicos ya habían comprobado que los coros de gruñidos de los elefantes de la sabana africana (Loxodonta africana) son especialmente comunes durante interacciones sociales intensas, como cuando se reencuentran o coordinan qué hacer. Sin embargo, analizar esos coros había sido un desafío hasta ahora ya que se pueden superponer y enviar un mensaje confuso.

Los coros de gruñidos permiten a los elefantes intercambiar información durante los saludos, los reencuentros y las actividades compartidas.


Para superar ésta situación, los investigadores estudiaron 902 grabaciones de gruñidos individuales y en coro, de 84 elefantes salvajes pertenecientes a 39 familias del parque nacional de Amboseli. Los sonidos se fueron recopilando durante tres períodos que han abarcado unas 4 décadas: 1986-1990, 1998-2009, 2020 y 2022.

Mediante el aprendizaje automático, pudieron comprobar que los coros de elefantes, transmiten múltiples capas de información a la vez, incluyendo datos de lo que están haciendo juntos los miembros de una familia.

En total examinaron los rugidos asociados a seis contextos sociales diferentes: rugidos de contacto entre elefantes separados, rugidos asociados a intentos de iniciar un movimiento en grupo, rugidos cadenciosos intercambiados mientras se alimentan o descansan, rugidos de arrullos de las hembras a sus crías, pequeños rugidos de saludo entre ejemplares muy unidos y rugidos de saludos cuando se reencuentran.

Lejos de ser una simple mezcla de sonidos, los coros de elefantes reflejan sus interacciones y ayudan a comprender cómo se coordinan dentro de sus familias.

Unos de los hallazgos más sorprendentes fue comprobar que los gruñidos de los elefantes, se volvían acústicamente más similares a medida que se desarrollaban los intercambios cadenciosos, durante la alimentación o el descanso y en los gruñidos de contacto y de saludo.

En síntesis, se ha podido demostrar que los coros de elefantes, lejos de ser una mezcla de sonidos, contienen información sobre el contexto social, sus sentimientos, sus costumbres y sus actividades.

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