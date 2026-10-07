En el oeste de Irlanda hay un pequeño pueblo donde la bandera argentina no resulta una rareza. Flamea en las calles, aparece en los festejos y ocupa un lugar especial en una comunidad que muy lejos de Buenos Aires, 11.000 kilómetros mantiene viva una historia que comenzó hace casi 250 años.

Foxford es una localidad de alrededor de 1500 habitantes, allí nació Guillermo Brown, el marino irlandés que terminaría convirtiéndose en una de las figuras fundamentales de la lucha por la independencia y el fundador de la Armada Argentina.

El rincón de Irlanda donde Argentina está presente en las calles, el tango y el mate.

Todos los años Foxford se transforma en una “mini Argentina” durante algunos días. Hay música folklórica, tangos, empanadas y alfajores. Argentinos que viven en distintos puntos de Irlanda, viajan hasta allí para participar de las celebraciones junto con los habitantes del pueblo. La jornada incluye ceremonias, una misa con la presencia de autoridades de ambos países y representantes de la Armada.

La celebración se realiza el 22 de junio, día del nacimiento del Almirante Brown. Este año se celebraron los 249 años de su natalicio. La jornada comenzó con una misa en la iglesia de Foxford. Allí hay una imagen de la Virgen de Luján, otro dato que sorprende a los argentinos que llegan al pueblo. Luego los participantes se trasladaron al centro de la localidad donde se encuentra el busto del Almirante y una bandera argentina que flamea durante todo el año. Después de los actos formales llegó la parte más festiva: en el Hall del Almirante Brown, hubo comida, bebidas, música y actividades para los chicos. Una pareja de tango realizó una presentación y además, ofreció una clase gratuita.

En Foxford la historia de Guillermo Brown funciona como un puente entre dos países.

La relación de Foxford y Argentina va más allá de la historia de Brown. Con el paso del tiempo, el pueblo incorporó elementos de nuestra cultura y de las celebraciones. El mate, las empanadas, los pastelitos, el tango y el floklore, forman parte de una jornada que los vecinos esperan todo el año. La pasión también aparece cuando juega la selección argentina. Los irlandeses se pintan la cara de celeste y blanco, hay caravanas y celebraciones en todo el pueblo.

En Foxford la historia de Guillermo Brown funciona como un puente entre dos países. Para Argentina es el recuerdo de un irlandés que llegó al Río de La Plata y terminó siendo protagonista de su historia. Hay calles y avenidas en todas las provincias argentinas y un partido de la provincia de Buenos Aires que lleva su nombre.

El pueblo de Irlanda que se viste de celeste y blanco y celebra a la Argentina.

Para los habitantes de Foxford, es la historia de un hombre nacido en su tierra que se convirtió en héroe en otro continente. Brown llegó a estas tierras como comerciante y terminó involucrándose en el proceso revolucionario. Su conocimiento de las aguas y de las características del Río de la Plata, fue fundamental para sus acciones bélicas. Sin ser un militar de carrera, organizó una fuerza naval y participó de la defensa del territorio argentino.

La batalla de Martín García, en 1814, fue una decisiva victoria patriótica, comandada por el Almirante Brown, que permitió a las Provincias Unidas del Río de la Plata, controlar los ríos interiores y consolidar el posterior bloqueo y caída de Montevideo.





