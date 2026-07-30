El difícil operativo para recuperar a las víctimas del helicóptero que cayó en una zona casi inaccesible

La tragedia del helicóptero que se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, abrió una nueva etapa tan compleja como dolorosa: la recuperación de los cuerpos de las siete víctimas fatales. El operativo estará condicionado por las dificultades geográficas de la zona, considerada una de las más difíciles para acceder en toda la región.

Según informaron las autoridades, los restos de la aeronave fueron localizados en la zona de Quebrada de la Chilca, a varios kilómetros de los caminos transitables. Debido a las características del terreno, los rescatistas no pueden llegar en vehículos y deben avanzar a pie por senderos de montaña.

El operativo comenzó durante la madrugada de este jueves. Los equipos integrados por policías, bomberos, peritos y personal especializado emprendieron una caminata de más de una hora para alcanzar el lugar del siniestro. Una vez allí, deberán realizar las pericias correspondientes antes de iniciar el traslado de los cuerpos.

La niebla, las pendientes pronunciadas y las condiciones del terreno son algunos de los principales obstáculos que enfrentan los rescatistas. Por ese motivo, las autoridades estiman que las tareas podrían extenderse durante gran parte de la jornada.

Mientras tanto, la Justicia Federal y la Junta de Seguridad del Transporte avanzan con la investigación para determinar qué provocó la caída de la aeronave. Entre las hipótesis que serán analizadas figuran las condiciones meteorológicas, posibles fallas mecánicas y otros factores operativos.

El accidente ocurrió durante una actividad vinculada a la capacitación de brigadistas para el combate de incendios forestales. Entre las víctimas hay integrantes de fuerzas de seguridad, bomberos, personal de Protección Civil y brigadistas especializados.

La conmoción es total en San Juan, donde el gobierno provincial decretó duelo y suspendió actividades oficiales mientras continúa el trabajo de los equipos de rescate en una de las zonas más complejas de la provincia.