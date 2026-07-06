La empresa Express Beer, dedicada al transporte y la logística para la distribución de bebidas, cerró su planta ubicada en el partido bonaerense de La Matanza tras entrar en cesación de pagos. La decisión dejó 220 trabajadores despedidos y abrió un conflicto con el Sindicato de Camioneros, que reclama el pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones.

La firma prestaba servicios desde hace 25 años para Cervecería y Maltería Quilmes, operando desde el centro de distribución ubicado en el Mercado Central. Desde la compañía cervecera señalaron que cumplieron con todos los pagos previstos en el contrato y sostuvieron que fue Express Beer la que resolvió interrumpir sus actividades sin afrontar sus obligaciones laborales.

El gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano declaró el estado de emergencia y denunció que los trabajadores fueron notificados del cierre de manera intempestiva, sin precisiones sobre el cobro de los haberes pendientes ni de las indemnizaciones. Según el sindicato, los empleados tenían una antigüedad promedio de 26 años dentro de la empresa.

Cerró una empresa y despidió a 220 trabajadores de un día para otro

Entre los despedidos se encuentra Jerónimo Moyano, hijo menor de Hugo Moyano, quien se desempeñaba como delegado gremial dentro de la firma. La organización sindical anticipó que impulsará acciones legales y gremiales para exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales.

El cierre se produce en un contexto de fuerte retracción del consumo de cerveza, que, según fuentes del sector, cayó cerca de un 35% en los últimos dos años. Esa disminución redujo el volumen de ventas y elevó el peso de los costos fijos de producción y logística, afectando la rentabilidad de distribuidoras y cervecerías.

De acuerdo con los registros del Banco Central, al cierre de mayo de 2026 Express Beer S.A. mantenía deudas con American Express Argentina, YPF y Banco Galicia, aunque todas figuraban en situación crediticia normal al momento del último informe disponible. No obstante, la empresa no logró sostener su actividad y finalmente cesó sus operaciones.