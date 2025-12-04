Un insólito robo ocurrió en la madrugada de este martes en el bar “Rumbo” de Villa La Angostura, donde los delincuentes no solo se robaron bebidas alcohólicas y equipamiento del comercio, sino que también se tomaron el tiempo de cocinar dentro del local. El incidente fue denunciado por la encargada del comercio, quien relató cómo los ladrones actuaron con total impunidad, llevándose más de 5 millones de pesos en mercadería, mientras causaban daños y desorden en el lugar.

El robo se produjo en tres intentos sucesivos. En un primer momento, un hombre merodeó la puerta del comercio e intentó abrirla sin éxito. En un segundo intento, logró forzarla, pero no ingresó. Finalmente, en un tercer intento, al comprobar que la alarma no había sido activada, el delincuente logró entrar al local.

“Entraba y salía las veces que quería”, relató la encargada a Diario Andino. Durante su permanencia en el bar, el ladrón recorrió el establecimiento y cargó mercadería en varias tandas, llevándose una gran cantidad de productos, incluyendo 12 packs de cerveza, un pack de Corona, bebidas de la barra, un teléfono, una notebook, dinero en efectivo y utensilios de cocina.

Lo que comenzó como un robo común, fue más allá de lo esperado. Tras el primer saqueo, otros delincuentes aprovecharon que la puerta se había quedado abierta para ingresar al local y continuar con el robo. Esta vez, se enfocaron principalmente en las bebidas de mayor valor. Sin embargo, pese al esfuerzo de la policía por recuperar los objetos robados en las horas posteriores, las bebidas más caras aún no aparecieron.

El caso dio un giro aún más sorprendente cuando la encargada del bar descubrió que los delincuentes no solo habían robado, sino que también se habían tomado el tiempo de cocinar dentro del establecimiento. "Prendieron el horno y se hicieron pizzas. Encontramos las fuentes limpias, que habían sido usadas, y todos los condimentos que utilizaron para saborizarlas", detalló la mujer, entre la incredulidad y la indignación. Los ladrones, al parecer, tuvieron tiempo suficiente para realizar esta actividad mientras saqueaban el local.

Mientras tanto, en un operativo de investigación llevado a cabo por la Brigada de Investigaciones, la policía logró identificar a uno de los presuntos responsables del robo.

En horas del mediodía del martes, los agentes, durante un recorrido por el sector boscoso entre Boulevard Nahuel Huapi y Boulevard Pascotto, encontraron un bolso que contenía bebidas alcohólicas robadas, entre ellas latas de cerveza y botellas de Fernet Branca. Al inspeccionar el bolso, se recuperaron varios artículos sustraídos, que fueron restituidos a la propietaria del bar. El hombre señalado como uno de los autores del robo fue detenido y trasladado a la unidad policial.

El caso sigue bajo investigación y, aunque parte de la mercadería fue recuperada, la indignación de los propietarios del bar persiste, especialmente por el daño económico que les causó el robo. La encargada del bar, en declaraciones a la prensa, manifestó su preocupación por la falta de seguridad en la zona y lamentó la total impunidad con la que los delincuentes actuaron.