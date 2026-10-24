A pocos kilómetros de Las Lajas existe un mundo oculto bajo la superficie que permanece cerrado al turismo y al acceso público. Son las cavernas del Área Natural Protegida Cuchillo Curá, un sistema subterráneo único en Neuquén al que sólo pueden ingresar investigadores autorizados para estudiar su enorme riqueza biológica, geológica y paleontológica.

Ubicada en el departamento Picunches, a unos 10 kilómetros al sur de la localidad de Las Lajas, esta área protegida fue creada en 2003 con el objetivo de conservar un patrimonio natural excepcional. Su principal tesoro se encuentra bajo tierra: un complejo de cavernas que constituye uno de los sistemas cavernarios más importantes de Argentina.

Un laberinto subterráneo de cinco kilómetros

El sistema cavernario Cuchillo Curá está formado por cuatro cavidades principales: las cavernas del Arenal, del Templo y del Gendarme, además de la cueva de Los Cabritos. En su interior se despliegan galerías ramificadas, grandes salas y cuerpos de agua que, en conjunto, suman aproximadamente cinco kilómetros relevados hasta 2022.

La caverna alberga organismos adaptados a la oscuridad, con características únicas y alta vulnerabilidad ambiental.

La particularidad de este ambiente es que permanece prácticamente aislado de las condiciones del exterior. La ausencia de luz, la humedad y las características del suelo generaron, durante miles de años, un ecosistema propio con organismos adaptados a vivir en completa oscuridad.

Por esa fragilidad, el ingreso está restringido. No existe acceso público al área protegida ni se permiten visitas turísticas a las cavernas. Sólo pueden entrar científicos que cuentan con autorización previa para realizar investigaciones y monitoreos.

Especies adaptadas a vivir sin luz

Uno de los mayores valores de conservación de Cuchillo Curá está relacionado con la fauna que habita en sus profundidades. Allí sobreviven especies con adaptaciones únicas para la vida subterránea, como la pérdida de pigmentación, la ausencia de ojos, cuerpos más sensibles al entorno y la falta de alas.

La mayoría de estos organismos son pequeños artrópodos terrestres y acuáticos que evolucionaron en condiciones extremas. Entre ellos se encuentran el opilión Picunchenops spelaeus, un pariente de las arañas; la araña Pseudotyphistes pallidus y el fulgoroideo Notolathrus sensitivus.

Estas especies son extremadamente vulnerables a cualquier alteración del ambiente. Una mínima modificación en las condiciones de humedad, temperatura o contaminación puede afectar un ecosistema que tardó miles de años en desarrollarse.

La conexión invisible entre la superficie y las cavernas

Aunque dentro de las cavernas no existe vegetación porque la falta de luz impide la fotosíntesis, la vida subterránea depende de lo que ocurre en la superficie. Las raíces de plantas como el coliguay o duraznillo pueden ingresar a las cavidades y aportar materia orgánica que sirve como alimento para los organismos que viven allí.

El exterior conserva una estepa árida con fauna autóctona, vegetación nativa y laguna temporal.

Esa relación demuestra que el ambiente subterráneo no funciona como un sistema aislado, sino que está conectado con el paisaje exterior. La conservación de la estepa que rodea las cavernas resulta fundamental para proteger también lo que ocurre bajo tierra.

En la superficie del área protegida se desarrolla una estepa graminosa-arbustiva característica de ambientes áridos, con especies como el charcao, coirón, festuca, duraznillo y molle.

Un refugio de biodiversidad en el centro de Neuquén

Además de sus cavernas, Cuchillo Curá conserva una importante diversidad de fauna en su entorno natural. La laguna Cuchillo Curá forma parte del sistema hidrológico del área y representa un ambiente clave para numerosas especies de aves.

Entre los animales que pueden encontrarse en la zona se destacan el choique, el loro barranquero, el chimango y el gaucho grande. Cuando la laguna cuenta con agua también llegan especies como el cisne de cuello negro, el pato maicero y la coscoroba.

El área también es refugio de mamíferos como el zorro gris chico, el gato del pajonal, el gato montés y el puma, especies características de los ambientes naturales neuquinos.

Fósiles, rocas y huellas de la historia humana

El valor de Cuchillo Curá no se limita a la biodiversidad. El área también posee un importante patrimonio geológico y paleontológico, con formaciones rocosas propias del paisaje kárstico y restos fósiles encontrados tanto en superficie como dentro de las cavidades.

A esto se suma la presencia de materiales arqueológicos que permiten reconstruir parte de la historia de ocupación humana del territorio y conocer cómo distintos grupos se relacionaron con este ambiente a lo largo del tiempo.

Actualmente, la conservación del área está a cargo del personal de guardaparques, que realiza tareas de monitoreo de especies, acompañamiento a investigadores, controles y acciones de educación ambiental.

En las inmediaciones del área protegida viven además dos familias que desarrollan actividades ganaderas y utilizan algunos sectores para el pastoreo.

Por la extrema sensibilidad de sus ecosistemas, Cuchillo Curá permanece como un territorio reservado para la ciencia. Allí, lejos de las visitas masivas, los investigadores continúan explorando un mundo subterráneo que todavía guarda secretos sobre la evolución de la vida en condiciones únicas.