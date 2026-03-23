El 23 de marzo de 1938 se finalizaban las obras del muelle de Villa La Angostura, una infraestructura estratégica destinada a permitir el arribo del buque a motor “Modesta Victoria”. En ese momento, la localidad neuquina tenía apenas seis años de existencia y comenzaba a consolidarse como destino turístico.

La obra fue impulsada por la Dirección de Parques Nacionales como parte de un plan integral para mejorar la conectividad lacustre en el lago Nahuel Huapi y fomentar el turismo en la región cordillerana.

Cómo se construyó el muelle

El muelle fue construido íntegramente con madera de la región. Contó con pilotes hincados mediante martinetes y una longitud adaptada a la profundidad del lago en el punto elegido.

La infraestructura formó parte de un esquema más amplio que incluyó otros puntos clave del Nahuel Huapi, como Puerto Blest, Anchorena y Puerto Pañuelo, con el objetivo de establecer un circuito lacustre turístico y logístico.

El Modesta Victoria, pieza central del proyecto

El buque “Modesta Victoria” fue diseñado por el ingeniero Gamberale y construido por el astillero Vershure & C° en Ámsterdam. Fue trasladado desmontado a la Patagonia y rearmado en San Carlos de Bariloche, donde llegó en septiembre de 1937.

Características de la embarcación

Eslora: 39 metros

39 metros Manga: 7,60 metros

7,60 metros Capacidad: 160 pasajeros

160 pasajeros Velocidad: 22 km/h

La nave fue botada el 12 de octubre de 1938 y comenzó a operar en enero de 1939, bajo el mando del capitán Deltone.

Impacto en el turismo y la economía local

La llegada regular del “Modesta Victoria” transformó la dinámica de Villa La Angostura. El flujo turístico impulsó la actividad hotelera y la expansión de servicios.

En la década del 60, el Hotel Angostura amplió sus instalaciones, mientras que el histórico Hotel Correntoso se consolidó como uno de los principales puntos de alojamiento de la Patagonia Norte.

El arribo del buque, que operaba hasta tres veces por semana, generaba tal demanda que obligaba a organizar múltiples turnos de almuerzo para los visitantes.

Un punto de inflexión para la región

La construcción del muelle en 1938 marcó un antes y un después en la historia de Villa La Angostura. No solo permitió el atraque del “Modesta Victoria”, sino que consolidó el vínculo de la localidad con el lago Nahuel Huapi y sentó las bases de una de sus principales actividades económicas: el turismo.