La humedad en el hogar es uno de los problemas más comunes y difíciles de erradicar. Afecta la estructura de la vivienda, genera malos olores y puede perjudicar la salud respiratoria de sus habitantes. Con algunos hábitos simples y trucos caseros es posible reducirla y prevenir la aparición de moho en los ambientes.

La clave está en la ventilación diaria, el control de la temperatura y la incorporación de soluciones naturales que absorben el exceso de vapor de agua. Estos consejos son fáciles de aplicar y no requieren grandes inversiones.

Ventilar todos los días, incluso en invierno

El primer consejo es ventilar todos los días, incluso en invierno. Abrir las ventanas durante al menos 10 o 15 minutos permite renovar el aire y eliminar la humedad acumulada. Lo ideal es hacerlo a la mañana y a la tarde, generando corrientes de aire cruzadas en los ambientes.

Durante la cocina y el baño, los espacios donde más se genera vapor, es fundamental dejar la ventana abierta o usar un extractor de aire. Estos ambientes concentran la mayor cantidad de humedad del hogar.

Usar deshumidificadores naturales

Existen deshumidificadores naturales que ayudan a absorber la humedad del ambiente sin electricidad. Entre los más efectivos se encuentran el carbón vegetal, la sal gruesa, el bicarbonato de sodio y la arena para gatos. Estos materiales pueden colocarse en recipientes abiertos en los rincones más húmedos de la casa.

Cómo eliminar la humedad en el hogar: 7 consejos caseros

El carbón vegetal es especialmente eficaz para absorber la humedad y los malos olores. La sal gruesa también funciona bien y es muy económica. Se recomienda cambiarlos cada dos o tres semanas para que mantengan su capacidad de absorción.

Revisar filtraciones y sellar grietas

La humedad también puede provenir de filtraciones en paredes, techos o cañerías. Revisar periódicamente la grifería, las juntas y los desagües ayuda a detectar pérdidas a tiempo. Sellar grietas en paredes y aberturas con silicona o masilla evita el ingreso de agua desde el exterior.

En casos de humedad ascendente o problemas estructurales, puede ser necesario consultar a un especialista. Estos problemas requieren soluciones más complejas que los trucos caseros no pueden resolver.

Mantener una temperatura constante y usar plantas

Mantener una temperatura constante en el hogar ayuda a prevenir la condensación. Los cambios bruscos de temperatura favorecen la aparición de humedad en las paredes y los vidrios. La calefacción adecuada y el uso de cortinas térmicas pueden marcar la diferencia.

Algunas plantas de interior también contribuyen a regular la humedad. La hiedra, el helecho y la sansevieria absorben el exceso de agua del ambiente. Son una opción natural y decorativa para mejorar la calidad del aire en el hogar.

Los 7 consejos para eliminar la humedad

Ventilar todos los días durante 10 o 15 minutos.

durante 10 o 15 minutos. Usar extractores en cocina y baño.

en cocina y baño. Colocar deshumidificadores naturales como carbón, sal gruesa o bicarbonato.

como carbón, sal gruesa o bicarbonato. Revisar filtraciones en cañerías, techos y paredes.

en cañerías, techos y paredes. Sellar grietas con silicona o masilla.

con silicona o masilla. Mantener una temperatura constante y evitar cambios bruscos.

y evitar cambios bruscos. Incorporar plantas de interior que absorban la humedad.

La humedad en el hogar no es un problema irreversible. Con constancia y estos consejos caseros es posible mantener los ambientes secos, saludables y libres de moho.