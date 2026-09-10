Autoridades del Ministerio de Seguridad, el Consejo Provincial de Educación (CPE), la Policía del Neuquén y directivos de establecimientos educativos acordaron este miércoles nuevas medidas de prevención para las escuelas de Valentina Sur, en Neuquén capital. El objetivo es mejorar la respuesta ante situaciones violentas y reducir los riesgos para estudiantes y trabajadores de las instituciones.

Entre las principales medidas se establecieron la creación de un grupo de comunicación para Alerta Temprana, la implementación del programa Corredor Seguro, la elaboración de guías y planes de evacuación y contingencias, y obras de cerramiento para impedir el ingreso de personas ajenas a los establecimientos.

El encuentro se realizó en el auditorio del CPE y dio continuidad a una reunión mantenida a fines de agosto. Además, se acordó una nueva reunión en el barrio para el 24 de septiembre, con referentes del área de Seguridad.

Las escuelas tendrán un esquema de prevención coordinado

La reunión reunió a representantes de Educación y Seguridad de la provincia de Neuquén, efectivos de la Policía del Neuquén, equipos directivos y referentes de las comunidades educativas de Valentina Sur.

El objetivo fue avanzar desde una respuesta individual de cada establecimiento hacia un esquema de prevención coordinado, con canales de comunicación y protocolos comunes ante situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades escolares.

La iniciativa toma especial relevancia después de los episodios registrados durante agosto en el sector.

Uno de ellos ocurrió el 20 de agosto, cuando se produjeron disparos en inmediaciones del CEF N° 13 mientras había chicos realizando actividades deportivas. En ese momento, las autoridades del establecimiento mantuvieron a los estudiantes resguardados dentro del edificio hasta que la situación exterior estuvo controlada.

Días antes, el 18 de agosto, una persecución policial había terminado en Valentina Sur con vehículos policiales dañados y tres efectivos lesionados. El episodio comenzó durante un procedimiento por una camioneta robada y terminó frente a una escuela.

Alerta Temprana y planes de contingencia

Uno de los principales acuerdos fue crear un grupo de comunicación de Alerta Temprana para facilitar el intercambio de información ante situaciones que puedan representar un riesgo para las comunidades educativas.

También se resolvió convocar a la Dirección de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad y a la Dirección de Seguridad e Higiene del CPE para trabajar en guías y planes de evacuación y contingencias.

La intención es que los establecimientos cuenten con herramientas previamente definidas para saber cómo actuar, a quién comunicar una emergencia y qué medidas adoptar frente a diferentes escenarios.

Esto permitirá complementar las respuestas de seguridad con protocolos específicos para el ámbito educativo.

Cerramientos para impedir el ingreso de personas ajenas

Además de los protocolos, se acordaron intervenciones concretas sobre los edificios y predios escolares.

En el Jardín de Infantes N° 27, ya se realizó una obra de cerramiento a través del área de Mantenimiento del Ministerio de Educación. El objetivo es impedir el ingreso de personas ajenas al establecimiento.

En tanto, en el CEF N° 13 se avanzará con el proyecto para cercar el predio deportivo.

La medida adquiere relevancia por tratarse de un espacio utilizado diariamente por niños y adolescentes para actividades físicas.

El antecedente del Jardín 27 también muestra que las condiciones del entorno ya habían generado reclamos en años anteriores: en noviembre de 2024, vecinos habían advertido sobre la falta de cerramiento y el estado del terreno lindero al establecimiento.

¿Qué pasará con el programa Corredor Seguro?

Otro de los ejes será la implementación del programa Corredor Seguro, para lo cual se convocará al municipio y a otros organismos a una mesa de trabajo conjunta.

La propuesta contempla visitas periódicas a los edificios escolares para evaluar las necesidades de cada establecimiento y determinar qué herramientas pueden aplicarse en cada caso.

La idea es que la seguridad no quede limitada al interior de las escuelas, sino que también se analicen los recorridos y sectores utilizados por estudiantes y trabajadores para llegar y retirarse de las instituciones.

La medida se suma a otras acciones recientes desplegadas en Valentina Sur. En agosto, el Ministerio de Seguridad instaló allí la primera de 10 estaciones móviles de vigilancia, con presencia policial permanente, como parte de un esquema destinado a reforzar la prevención en distintos barrios de Neuquén capital.

El trabajo continuará directamente en el barrio

La próxima instancia de trabajo ya tiene fecha: será el 24 de septiembre, cuando representantes de Seguridad se reunirán con referentes de las comunidades educativas directamente en Valentina Sur.

El encuentro permitirá evaluar las necesidades particulares de los establecimientos y avanzar en la instrumentación de las medidas acordadas.

Por el Ministerio de Seguridad participaron el secretario de Seguridad provincial, Pablo Conforte; el director provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli; el director de Seguridad Confluencia, Pablo Monge; y el subdirector de Seguridad Confluencia de la zona oeste, Pedro Huento.

Por el CPE participaron Christian Widmann, de Educación Secundaria; Lorena Almendra, de Educación Inicial; y María Luisa Fuentes, de Educación Primaria, además de asesores de las direcciones de Adultos y Formación Profesional.

También estuvieron representantes de los establecimientos educativos del sector y el presidente de la comisión vecinal, Rubén Ponce, junto con otros integrantes de la conducción barrial.