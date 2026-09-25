Un escritor canadiense fue acusado de usar IA en una novela candidata al premio Goncourt

Thélyson Orélien, escritor canadiense de origen haitiano, quedó en el centro de una polémica en Francia por el supuesto uso de inteligencia artificial para escribir C’était ça ou mourir (que en castellano se puede traducir como Era eso o morir), su primera novela. La obra tuvo una rápida repercusión editorial y actualmente integra la selección del Premio Goncourt, uno de los principales reconocimientos de la literatura francesa.

La acusación apareció en la red social X a través de la cuenta anónima Balance ton Claude. Según esa publicación, distintos fragmentos del libro habrían sido analizados con Pangram, una herramienta que intenta detectar textos producidos con inteligencia artificial. La cuenta sostuvo que la novela había sido escrita “casi integralmente” con esa tecnología, pero esa afirmación es rechazada por el autor y sus editoriales.

Orélien tiene 38 años y negó haber recurrido a una máquina para escribir su obra. En declaraciones al diario francés Libération, sostuvo: “Siempre me han gustado la creación y la escritura, no veo por qué recurriría a una máquina”.

El escritor anunció además que trabaja junto con sus editores en la preparación de documentación para defender la autoría del libro. La editorial francesa Grasset rechazó las afirmaciones sobre un supuesto uso de IA, mientras que Boréal, responsable de la publicación inicial en Canadá, dijo que tomó las acusaciones con seriedad pero mantiene su confianza en el trabajo del autor.

C’était ça ou mourir, la opera prima de Thélyson Orélien

El libro ya recibió un premio y busca otro de los grandes reconocimientos franceses

C’était ça ou mourir cuenta en primera persona la historia de Jonas Dorléon, un profesor que abandona Haití ante la violencia de las bandas. Su recorrido atraviesa 12 países antes de llegar a Canadá, en una historia marcada por la migración y la búsqueda de un nuevo destino.

La novela fue publicada en Francia por Grasset y se convirtió en uno de los fenómenos de la temporada literaria. Según Le Monde, había vendido 35.000 ejemplares en sus primeras cinco semanas y ya competía por distintas distinciones. Además, obtuvo el Premio de Novela Fnac 2026.

Entre los reconocimientos que todavía disputa está el Premio Goncourt. El galardón se entrega cada año a una obra de ficción escrita en francés y atraviesa tres etapas de selección: primero quedan 15 novelas, luego ocho y finalmente cuatro antes de la definición del ganador. La entrega está prevista para comienzos de noviembre.

La polémica también alcanzó al jurado del premio. Philippe Claudel, presidente de la Academia Goncourt, pidió prudencia frente a las acusaciones y señaló que primero deben conocerse las explicaciones y las pruebas que presenten el escritor y sus editores.

Por ahora, el supuesto uso de inteligencia artificial no aparece como un hecho demostrado. La discusión continúa mientras Orélien prepara su documentación y su novela sigue dentro de la carrera por uno de los premios literarios de mayor repercusión internacional.