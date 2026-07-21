Una mujer de General Madariaga denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de mantener durante varios meses una relación sentimental con un perfil falso que se hacía pasar por el reconocido actor estadounidense Kevin Costner. Convencida de que hablaba con la estrella de Hollywood, terminó transfiriendo $3.621.712,35 a los estafadores.

La causa quedó en manos del fiscal Walter Mércuri, quien investiga la maniobra. Según la denuncia, el contacto comenzó en 2025 a través de TikTok y luego las conversaciones continuaron por la aplicación de mensajería Zangi, donde el supuesto actor fue ganándose la confianza de la víctima.

De acuerdo con el expediente, la mujer realizó dos transferencias bancarias para obtener un supuesto carnet de "socio fanático" del actor. El engaño fue escalando hasta el punto de que el falso Costner le propuso vender su casa con la promesa de comprar otra propiedad para ambos en Santa Marta, California.

Las sospechas aparecieron cuando la víctima comenzó a leer comentarios de otros usuarios que advertían que la cuenta era falsa. A partir de esa situación decidió verificar los datos de la cuenta bancaria a la que había enviado el dinero y descubrió que estaba radicada en la Ciudad de Buenos Aires, lo que terminó de confirmar que había sido engañada.

El caso se enmarca dentro de las denominadas "romance scam" o estafas románticas, una modalidad de fraude en la que delincuentes crean perfiles falsos, muchas veces utilizando la identidad de personas famosas, para generar un vínculo afectivo con sus víctimas y luego solicitar dinero mediante distintos pretextos.