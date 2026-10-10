Tres estudiantes de la carrera de Geología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) lograron un destacado reconocimiento académico al obtener el primer puesto en una competencia de preguntas y respuestas desarrollada durante el CONEXPLO, considerado el encuentro más importante de hidrocarburos a nivel nacional.

Los protagonistas de este destacado desempeño fueron Ignacio Abad y Ezequiel Bargigia, quienes obtuvieron el primer puesto, y Germán Asselborn, que alcanzó el tercer lugar. Los tres representaron a la Facultad de Ingeniería (FAIN) en una actividad que reunió a cerca de 30 equipos de estudiantes de distintas instituciones.

La propuesta consistió en un exigente cuestionario de 30 preguntas vinculadas con conocimientos específicos del área, poniendo a prueba la formación, la capacidad de análisis y la rapidez de respuesta de los participantes.

La competencia se desarrolló en el marco de una presentación encabezada por una representante de una asociación internacional de profesionales de las geociencias y la ingeniería, quien compartió con los asistentes los objetivos, programas y oportunidades que impulsa la organización para estudiantes y jóvenes profesionales de todo el mundo.

En un certamen marcado por la paridad y el alto nivel de los equipos participantes, Abad y Bargigia consiguieron destacarse entre sus pares y alcanzaron el primer lugar, coronando una actuación que refleja el compromiso, la preparación y la calidad académica de los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue.

Como reconocimiento a su desempeño, ambos recibieron un premio de gran relevancia para su futuro profesional: la posibilidad de participar en un congreso internacional que se realizará en Ámsterdam, Países Bajos, a mediados del próximo año. Además, en caso de haber finalizado y defendido sus tesis para esa fecha, tendrán la oportunidad de exponer sus trabajos en inglés ante una audiencia especializada, una experiencia que representa un importante desafío académico y una valiosa instancia de proyección internacional.

Más allá de la competencia, la participación en CONEXPLO les permitió establecer vínculos con estudiantes de Geología provenientes de diferentes provincias argentinas, intercambiar experiencias y conocer nuevas alternativas de formación, cooperación y desarrollo profesional. Estos espacios favorecen la construcción de redes académicas y científicas que resultan fundamentales para quienes se preparan para desempeñarse en un campo estratégico como el de las geociencias.

El logro alcanzado por Ignacio Abad y Ezequiel Bargigia no solo constituye un reconocimiento individual, sino que también pone en valor la formación que ofrece la Facultad de Ingeniería de la UNCo y el potencial de sus estudiantes para competir y destacarse en escenarios de alcance nacional e internacional. Su desempeño demuestra que el conocimiento, la dedicación y el trabajo constante pueden abrir puertas hacia nuevas oportunidades, consolidando trayectorias académicas con proyección global.