La matemática puede ser mucho más que números, fórmulas y ejercicios. Con esa premisa, la Universidad Nacional del Comahue impulsa una nueva edición de "Animate Comahue", una propuesta que transforma el aprendizaje de la ciencia en una experiencia basada en el juego, los desafíos y el descubrimiento.

El proyecto nació en 2010 y es una iniciativa de extensión del Departamento de Matemática de la Facultad de Economía y Administración de la UNCo. A lo largo de los años, la propuesta fue consolidándose como un espacio para acercar la matemática a estudiantes de nivel medio y a institutos de formación docente mediante actividades alejadas de los formatos tradicionales.

Los acertijos y desafíos permiten desarrollar el pensamiento lógico mientras los participantes aprenden jugando.

La propuesta combina juegos, acertijos, trucos de magia y experimentos físicos para plantear problemas que requieren pensar, buscar estrategias y encontrar soluciones. De esta manera, los participantes no solo incorporan conceptos vinculados con la matemática, sino que también ponen en práctica habilidades como la creatividad, la comunicación y el razonamiento lógico-deductivo.

Uno de los principales objetivos de "Animate Comahue" es que la ciencia pueda ser experimentada desde la curiosidad y la participación activa. El juego funciona así como una herramienta para generar preguntas, ensayar respuestas y descubrir que los conocimientos científicos también pueden estar presentes en situaciones de la vida cotidiana.

Los experimentos y trucos de magia forman parte de las actividades pensadas para descubrir la matemática de otra manera.

La experiencia forma parte de las iniciativas de extensión de la Universidad Nacional del Comahue, que buscan fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad. En ese sentido, Animate propone una manera de acercar el conocimiento científico a nuevas generaciones y despertar el interés por disciplinas que muchas veces son percibidas como difíciles o alejadas de la vida diaria.