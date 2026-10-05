La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) volvió a quedar como la universidad pública de la Patagonia mejor posicionada en la edición más reciente del QS World University Rankings: Latin America & the Caribbean. La institución, con presencia en Neuquén y Río Negro, mantiene así el liderazgo regional, aunque registró un descenso en la clasificación respecto de ediciones anteriores.

En la edición 2024 del ranking, la UNCo se encontraba en la franja 251–300 a nivel latinoamericano. En la medición actual pasó al segmento 301–350, aunque conservó el primer lugar entre las universidades públicas patagónicas. La evaluación de QS reúne distintos indicadores vinculados con el desempeño académico y científico de las instituciones.

La Universidad Nacional del Comahue volvió a ubicarse como la universidad pública mejor posicionada de la Patagonia.

Entre los aspectos que incidieron en el retroceso aparecen la Red Internacional de Investigación, la reputación académica y entre empleadores y la cantidad de citas por artículo científico. En particular, se señala una desaceleración en proyectos y publicaciones conjuntas con instituciones extranjeras y una menor incidencia de sus investigaciones publicadas.

El ranking QS para América Latina y el Caribe evalúa a cientos de universidades a partir de indicadores como reputación académica, reputación entre empleadores, relación entre docentes y estudiantes, proporción de personal con doctorado, red internacional de investigación, citas por artículo, producción científica e impacto web. En la edición 2026, la clasificación incluyó casi 500 universidades de 26 países y territorios.

La investigación y la producción científica son algunos de los indicadores considerados por el ranking universitario.

Dentro de la Red de Universidades Patagónicas, la Universidad Nacional de Río Negro aparece en el rango 351–400 o superior, mientras que otras instituciones de la región no figuran entre las universidades públicas incluidas en las posiciones difundidas. De esta manera, pese al descenso registrado, la UNCo conserva su lugar como referencia universitaria pública de la Patagonia.