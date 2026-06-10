Una ex jueza recibió una condena tras confesar maniobras irregulares en expedientes de adopción

La ex jueza Alejandra Claudia Velázquez fue condenada luego de reconocer que ofreció dinero en el marco de expedientes judiciales vinculados a procesos de adopción. La sentencia fue dictada tras un acuerdo de juicio abreviado en el que la ex magistrada admitió los hechos investigados por la Justicia.

La causa se centró en una serie de maniobras que buscaban influir sobre decisiones relacionadas con trámites de adopción, un ámbito especialmente sensible por involucrar la situación de niños, niñas y familias que esperan una resolución judicial para avanzar en esos procesos.

De acuerdo con la investigación, Velázquez incurrió en conductas que fueron encuadradas dentro del delito de cohecho agravado, una figura penal que sanciona el ofrecimiento o entrega de beneficios económicos para obtener determinadas decisiones o favorecer intereses particulares dentro de actuaciones oficiales.

La ex jueza aceptó su responsabilidad durante el proceso judicial, lo que permitió avanzar mediante un procedimiento abreviado y evitar la realización de un juicio oral completo.

Como consecuencia de esa admisión, la Justicia resolvió imponerle una pena de tres años de prisión, además de otras sanciones accesorias vinculadas a su condición de ex funcionaria judicial.

El caso generó repercusión debido al rol que ocupaba la acusada dentro del sistema judicial. La condición de jueza otorgaba a Velázquez una responsabilidad institucional particularmente relevante en causas que involucran derechos de menores y decisiones de profundo impacto familiar.

Durante la investigación se analizaron distintos expedientes y actuaciones que permitieron reconstruir las maniobras por las cuales finalmente fue imputada y condenada.

Los procesos de adopción están sometidos a estrictos controles judiciales debido a la necesidad de garantizar la protección integral de los niños involucrados. Por ese motivo, cualquier intento de interferencia o manipulación dentro de esos procedimientos es considerado especialmente grave por la legislación vigente.

La sentencia representa el cierre de una causa que se extendió durante varios años y que puso bajo la lupa actuaciones desarrolladas dentro de expedientes sensibles para el sistema de protección de la infancia.

Fuentes judiciales señalaron que la resolución busca reafirmar los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir en todos los ámbitos de la administración de justicia, especialmente cuando se trata de decisiones vinculadas con el futuro de menores de edad.

Con la condena ya dictada, el caso suma un nuevo antecedente dentro de las investigaciones por corrupción judicial y vuelve a poner el foco sobre los mecanismos de control que buscan garantizar la integridad de los procesos de adopción en Argentina.

La resolución judicial marca además un mensaje claro respecto de la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos y magistrados en el ejercicio de sus funciones, particularmente en causas donde están en juego derechos fundamentales de niños y adolescentes.