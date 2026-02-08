Escándalo en la Fiesta Nacional del Mate: una presentadora leyó un insulto a Milei

La tensión por la situación económica y la desregulación del mercado de la yerba mate se coló de manera inesperada en la Fiesta Nacional del Mate, en Paraná. Allí, la conductora del evento leyó por error un insulto contra Javier Milei, exponiendo el clima de malestar que atraviesa el sector tras la decisión del Gobierno de eliminar las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

El incidente ocurrió cuando la periodista Sonia Fernández interactuaba con el público leyendo carteles. Tras dudar y preguntar "¿No me irán a censurar?", leyó una pancarta que rezaba: "La concha de tu madre Milei". Al percatarse, intentó descomprimir: "Mirá las cosas que me hacen decir. Ay Dios, se nos descontroló todo".

El trasfondo: el fin del precio regulado

El episodio viral coincide con un escenario de incertidumbre para los productores. El Gobierno avanzó con el Decreto 812, que modificó el marco del INYM y lo dejó sin atribuciones para intervenir en los precios, los volúmenes de producción o la competencia.

Sin "precio sostén": El organismo, que nació en 2002 tras una crisis histórica, perdió la herramienta para equilibrar la relación entre miles de pequeños productores y las grandes industrias molineras.

La postura oficial: Para el Gobierno, impulsado por Federico Sturzenegger, el INYM funcionaba como un instrumento de "cartelización estatal" y buscan reconvertirlo en un ente de certificación de calidad.

Bronca en los productores

La medida generó fuerte rechazo en Misiones. Jonás Peterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, advirtió que la normativa "elimina por completo el capítulo de fijación de precios" y prohíbe generar calendarios de cosecha para evitar la sobreproducción.

"A la larga nos va a ocasionar un daño enorme", alertó el dirigente, temiendo un regreso a la crisis de los años 90, donde la sobreoferta licuó los márgenes de ganancia de los colonos. Por su parte, el gobierno provincial de Hugo Passalacqua intenta hacer equilibrio: advirtió sobre los riesgos de una "mayor concentración" económica, pero evitó escalar el conflicto político con la Casa Rosada.