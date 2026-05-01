Falsas acusaciones a docentes: advierten sobre errores judiciales y fallas en la investigación

El debate sobre las denuncias por abuso en ámbitos educativos sumó una nueva mirada con el libro “Falsas Acusaciones de Abuso Sexual a Docentes”, del especialista Pablo Martínez Soares de Lima, quien brindó detalles de su investigación en el programa Entretiempo de AM550. El libro se presentará este viernes 1 de mayo a las 18 horas en el Centro de Empleados de Comercio, Perito Moreno 645, Neuquén capital, organizado por Padres de Río Negro y Neuquén.

Durante la entrevista, el autor explicó que la obra surge a partir de su experiencia como perito en distintos casos judiciales, entre ellos el del docente neuquino Walter Herrera, que resultó clave para profundizar su análisis. “Ahí se descubrió que peritos oficiales incurrieron en falso testimonio que influyó en el jurado”, señaló, al remarcar la gravedad de los errores en los procesos.

El libro también retoma antecedentes como el caso de Juan Trigatti, y busca no solo exponer situaciones particulares, sino explicar por qué pueden producirse denuncias erróneas en contextos de alta sensibilidad.

Soares de Lima es Psicólogo Clínico, diplomado en Criminalística y Criminología, Perito de Parte Psicólogo en Fuero Criminal Correccional, asesor Psicológico y Consultor Técnico y miembro de Psicología Forense Argentina, entre otras especialidades.

Cómo se construyen las falsas acusaciones

Soares de Lima sostuvo que estos casos no responden a una intención deliberada de los niños de mentir, sino a interpretaciones erróneas de adultos en su entorno. “Los chicos dicen algo, pero un adulto lo interpreta desde una mirada sexualizada y se genera un convencimiento de que hubo abuso”, explicó.

Según el autor, este proceso puede derivar en lo que denomina “pánico social”, donde se instala una idea colectiva difícil de revertir, incluso antes de que intervenga la Justicia. “Se forma una bola de nieve donde ya no hay razonamiento que haga volver atrás”, advirtió.

En ese sentido, remarcó que muchas denuncias surgen en contextos educativos vinculados a actividades lúdicas, como clases de música o educación física, donde el contacto corporal o los juegos pueden ser malinterpretados.

Fallas en la investigación y riesgos en la práctica judicial

Uno de los ejes centrales del libro es la crítica a los procedimientos judiciales. El especialista afirmó que muchas investigaciones presentan deficiencias desde el inicio, lo que puede derivar en conclusiones erróneas. “Si la Justicia investigara correctamente, podría detectar tanto una denuncia falsa como una situación real de abuso. El problema está en cómo se investiga”, sostuvo.

También cuestionó la intervención temprana de tratamientos psicológicos que abordan a los niños como víctimas antes de que se obtengan pruebas concluyentes. “Eso contamina el testimonio posterior y afecta el proceso judicial”, indicó.

La obra aborda además conceptos como la psicología del testimonio, la generación de falsos recuerdos, los errores en pericias y el impacto de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones judiciales.

“Proteger a la infancia y garantizar el debido proceso"

Lejos de minimizar la gravedad de los abusos, el autor planteó la necesidad de un enfoque integral. “Proteger a la infancia y garantizar el debido proceso no son objetivos opuestos, sino complementarios”, afirmó.

El libro está dirigido tanto a profesionales del ámbito judicial como a docentes, psicólogos y al público en general, con el objetivo de promover mejores prácticas investigativas y prevenir errores que pueden tener consecuencias irreversibles.

Finalmente, Soares de Lima remarcó que el foco debe estar en mejorar la calidad de las investigaciones: “El problema no es elegir entre creer o no creer, sino investigar bien”.