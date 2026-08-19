Gonzalo Giles llega este miércoles a Neuquén para presentar “Error 408. Normalidad no encontrada”, su cuarto libro, en un encuentro que propone poner en discusión las ideas y etiquetas que la sociedad construye alrededor de la discapacidad y la diferencia. La actividad se realizará a las 19 en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (MNBA), con entrada libre y gratuita hasta agotar las 290 butacas disponibles.

Escritor, periodista y activista, Giles es reconocido por ser el primer conductor de medios no hablante del país. Se comunica mediante un dispositivo de comunicación aumentativa y alternativa, una experiencia que también atraviesa sus libros y su mirada sobre la inclusión, la diversidad y las distintas maneras de habitar y comunicarse en el mundo.

“Error 408 habla de la discapacidad, pero no solamente de la discapacidad. Habla de las etiquetas, de la normalidad, de las expectativas que los demás ponen sobre nosotros y, sobre todo, de qué pasa cuando decidimos dejar de intentar encajar en una normalidad que quizás nunca existió”, explicó el autor al anticipar su llegada a Neuquén.

El escritor, periodista y activista propone repensar las etiquetas sociales y la idea de “normalidad” a través de su experiencia personal.

Giles destacó además que la presentación no buscará convertirse en una clase sobre discapacidad, sino en un espacio para compartir experiencias y generar nuevas preguntas. “Vengo a contar mi experiencia, a compartir lo que aprendí y, si tengo suerte, a conseguir que alguien se vaya pensando: ‘Che, quizás nunca había mirado esto de esa manera’”, sostuvo.

Sobre el encuentro con el público neuquino, el escritor manifestó su entusiasmo por presentar su obra en el MNBA y agradeció la convocatoria de la Municipalidad de Neuquén y la Fundación La Ciudad. “Para mí es un enorme orgullo poder presentar Error 408: Normalidad no encontrada en Neuquén y hacerlo, además, en un lugar como el Museo Nacional de Bellas Artes”, expresó.

Durante la presentación también habrá lugar para historias, humor y situaciones incómodas o absurdas, en una propuesta que busca generar conversación más allá de las páginas del libro. Giles adelantó que espera que quienes participen puedan llevarse alguna pregunta para continuar pensando después del encuentro.

La presentación será este miércoles 19 de agosto a las 19, con entrada libre y gratuita hasta completar las 290 butacas del auditorio.

“Creo que el libro también invita a preguntarnos qué entendemos por normalidad y quién establece cuáles son las formas correctas de vivir, de comunicarnos o de relacionarnos”, señaló. En esa línea, consideró que muchas personas pasan gran parte de su vida intentando responder a expectativas ajenas y planteó la necesidad de cuestionar esas etiquetas para construir una manera propia de estar en el mundo.

La actividad es organizada por la Fundación La Ciudad y la Municipalidad de Neuquén. La invitación es abierta y gratuita, aunque el ingreso estará sujeto a la capacidad del auditorio, que cuenta con 290 butacas.