Mariela Fritz llevó la voz de Villa Pehuenia Moquehue a la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel”. La escritora participó el jueves 17 de septiembre de la presentación de Neuquén es Futuro, una antología que reúne a autores nacidos o radicados en la provincia.

La actividad se desarrolló en el Auditorio María Elena Walsh del predio del Museo Nacional de Bellas Artes. El intendente de Villa Pehuenia Moquehue, Arturo de Gregorio, acompañó a Fritz durante la presentación.

La escritora integra el Círculo de Escritores Neuquinos, un grupo coordinado por Graciela Ríos Lobos que reúne a 40 autores. El colectivo ya publicó tres antologías y la última reúne a 12 escritores vinculados con Neuquén.

La presentación tuvo participación del público y se alejó del formato tradicional de lectura o exposición. Los autores compartieron sus trabajos en una propuesta que buscó poner en primer plano las distintas miradas sobre la identidad neuquina.

Mariela Fritz encontró en la escritura una nueva etapa después de la docencia

La relación de Fritz con las palabras comenzó mucho antes de sus publicaciones. Es maestra jardinera y durante años trabajó en escuelas rurales de Río Negro, donde llegó a convertirse en la primera docente de nivel inicial de Quilca.

El intendente de Villa Pehuenia Moquehue, Arturo de Gregorio, acompañó a Fritz durante la presentación.

Durante esa etapa recorría 81 kilómetros por día para llegar a las escuelas y cumplir con sus turnos. Después de jubilarse, encontró en la literatura una nueva forma de expresión y comenzó a darle mayor espacio a la escritura.

Su participación en la feria también incluye otras dos obras. Fritz presenta El Fuego que Somos y El Contorno de Perséfone, libro que contiene el primer capítulo de una novela que actualmente se encuentra en proceso.

Villa Pehuenia Moquehue también tuvo presencia en la agenda cultural

La participación de Fritz permitió sumar a Villa Pehuenia Moquehue a la programación de uno de los principales encuentros literarios de Neuquén. La presencia de la escritora también mostró el recorrido de autores que desarrollan su trabajo fuera de la capital provincial.

Durante la presentación, el intendente Arturo de Gregorio destacó el vínculo entre literatura e identidad local. El jefe comunal señaló que la localidad cuenta con una comunidad literaria activa y consideró significativa la participación de una vecina en la feria provincial.

La XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel” comenzó el viernes 11 de septiembre y mantiene su programación hasta este domingo 22. El encuentro reúne presentaciones de libros, actividades culturales y propuestas para distintos públicos en la capital neuquina.