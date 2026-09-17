Martín Sivak llega por primera vez a la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén y lo hará para compartir una charla en la que recorrerá algunos de los ejes que atraviesan buena parte de su obra: la memoria, la escritura, la vida íntima y su vínculo con la historia colectiva.

El encuentro, titulado “Intimidades públicas”, será este viernes 18 de septiembre a las 18, en el Auditorio Marcelo M. Berbel, donde el escritor y periodista conversará sobre el arte de escribir a partir de sus experiencias con la crónica, la memoria y la autoficción.

En diálogo con Entretiempo por AM550, Sivak contó que después de años de trabajar como periodista y escribir sobre la vida de otras personas, sus últimos libros significaron un cambio de registro. “He conocido o he experimentado esa situación que puede generar miedo, pudor o hasta vértigo, que es escribir sobre la familia propia, sobre la vida propia”, explicó.

Esa experiencia atraviesa especialmente “El salto de papá” y “La llorería”, dos libros en los que Sivak parte de episodios personales para construir relatos que también dialogan con la memoria social y colectiva.

Sivak es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Nueva York (NYU). Su obra cruza el periodismo de investigación, la crónica y la autoficción. Publicó El asesinato de Juan José Torres (1997), El dictador elegido (2001), El Doctor (2005), Santa Cruz: una tesis (2007), Jefazo. Retrato íntimo de Evo Morales (2008), Clarín. Una historia (2013), Clarín. La era Magnetto (2015), El salto de papá (2017) y Vértigos de lo inesperado (2024).

Escribir para traer la memoria a la vida

En “El salto de papá”, Sivak reconstruyó la historia de su padre, Jorge, quien murió por suicidio cuando él tenía 15 años. Para hacerlo, recurrió a una herramienta que conocía bien como periodista: investigar, entrevistar y buscar testimonios. “Los periodistas leemos y nos interesamos por lo que desconocemos. Yo supuestamente conocía quién era mi papá, no encontraba la voz”, relató. Para reconstruirla entrevistó, entre otros, a personas que habían formado parte de la vida de su padre.

“Contar la propia intimidad es un tesoro que uno da y al mismo tiempo recibir eso es algo que ha sido para mí inesperado”, sostuvo el escritor y periodista.

Con “La llorería”, su libro más reciente, el punto de partida fue diferente: comenzó como un diario íntimo sobre una separación y terminó cruzándose con otras dos historias, un antiguo trabajo periodístico y la muerte de su madre. “Son dos historias que al principio parecen totalmente alejadas”, contó Sivak, hasta que la escritura y la reescritura permitieron amalgamarlas.

Para el autor, justamente allí aparece una de las claves de su manera de escribir: “A veces la incomodidad, los temas difíciles son motores, son motores de escritura”.

La intimidad como encuentro con los lectores

Sivak también habló sobre el vínculo que se genera cuando una experiencia personal se transforma en un libro y llega a otros. “Contar la propia intimidad es un tesoro que uno da y al mismo tiempo recibir eso es algo que ha sido para mí inesperado”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la respuesta de los lectores de “La llorería”, que ya transita varias ediciones. “Hay tantos lectores como libros”, afirmó durante la entrevista, al referirse a las dudas que muchas veces aparecen antes de publicar una obra profundamente personal.

Su visita a Neuquén incluirá además un encuentro universitario con estudiantes y docentes en la Universidad de Flores. Pero el viernes por la tarde será el turno de la Feria del Libro, donde “Intimidades públicas” permitirá recorrer junto al autor ese territorio donde la memoria personal, el periodismo y la literatura se encuentran.

La entrevista a Martín Sivak