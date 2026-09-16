La Feria Internacional del Libro de Neuquén entró en su tramo final con números que reflejan el interés que despertó esta edición. Hasta el martes 15 de septiembre, más de 115 mil personas habían recorrido el predio ubicado junto al Museo Nacional de Bellas Artes, de acuerdo con las estimaciones difundidas por la Municipalidad de Neuquén.

La cifra representa un crecimiento significativo respecto de los primeros días del evento. Durante el primer fin de semana se habían contabilizado alrededor de 75 mil visitantes, mientras que con el avance de la semana la concurrencia continuó aumentando de manera sostenida.

A la cantidad de público se suma otro dato que marca el movimiento que genera la feria: se mantienen las ventas en torno a los 6.000 libros por día. El dato fue informado por la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, quien destacó el movimiento registrado en los distintos espacios de la feria.

Además de los grandes nombres de la literatura nacional, la propuesta incluye un espacio especialmente destinado a autores locales y regionales. Uno de los tres auditorios está dedicado a sus presentaciones, una iniciativa que, según explicó Pasqualini, busca fortalecer la identidad y la memoria de la comunidad neuquina.

También tuvo una respuesta positiva el stand destinado a escritores independientes, que permitió ampliar la presencia de autores de la región dentro de la programación y acercar sus obras al público.