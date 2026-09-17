Este jueves 17 de septiembre la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento” se desarrollará la sexta jornada que abrirá sus puertas desde las 14 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y distintos espacios de sus alrededores.

La propuesta reunirá durante a reconocidas figuras de la cultura nacional y ofrecerá a vecinos y visitantes una amplia agenda vinculada a los libros, la literatura y el pensamiento.

La jornada ofrecerá una amplia variedad de propuestas para públicos de todas las edades, con actividades que combinan literatura, teatro, historia, educación y música. Entre los encuentros destacados se encuentran las presentaciones de «Territorio y provincia, rupturas y continuidades en la historia neuquina», de Juan Carlos Chaneton, y «La dirección y la supervisión escolar», de Sandra Nicastro y Marisa Díaz. También habrá espacio para la literatura futbolera con «Pelota Manchada», de Jordi W. Aguiar Burgos, y la presentación de la antología «Neuquén es futuro», del Círculo de Escritores Neuquinos. Uno de los momentos centrales será la masterclass del reconocido dramaturgo Mauricio Kartun, «Manual de supervivencia teatral», mientras que en el escenario se presentará la obra «Juan, vos podés», de teatro Analuna. La programación se completa con propuestas para las infancias, como «Los cuentos de la tortuga en la Patagonia», y actividades vinculadas con el teatro, la inclusión y la creatividad.

Las propuestas se desarrollarán en tres auditorios en simultáneo, además de la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, que ampliarán los espacios destinados a encuentros con escritores, espectáculos, exposiciones y actividades culturales.

Las charlas para las presentaciones de los escritores son libres y gratuitas. No hay que sacar entradas. Es por orden de llegada, hasta completar la capacidad del auditorio. Se recomienda ir con tiempo para asegurarse un lugar.

La programación de este jueves 17 de septiembre

Escenario

16:00 «Juan, vos podés», teatro Analuna.

Auditorio Marcelo Martín Berbel

10:30 El Show de la energía – Fundación Ypf

14:00 El Show de la energía – Fundación Ypf

15:00 Presentación del Grupo Coral Cumelén

16:00 «Los cuentos de la tortuga en la Patagonia», por Claudio Paz

17:00 «Territorio y provincia, rupturas y continuidades en la historia neuquina» por Juan Carlos Chaneton

18:00 «La dirección y la supervisión escolar», por Sandra Nicastro y Marisa Díaz, Escuela de Formación docente Carlos Fuentealba, aten

19:00 Jordi W. Aguiar Burgos presenta «Pelota Manchada», Ed. Dunken, (Novela)

20:00 Masterclass del dramaturgo Mauricio Kartun, «Manual de supervivencia teatral»

Auditorio Irma Cuña

15:00 Editorial Punto Táctil presenta su catálogo de libros en tinta y en braille

16:00 «A 50 años de la dictadura civico-militar y 45 años del ciclo teatro abierto», por Carlos Antonio María Ríos

17:00 «Escribir teatro, ideas y pautas para animarse», por Alejandro Flynn

Auditorio María Elena Walsh

17:00 Patricia Bobadilla Guerrero presenta «Mi nombre es Burlete», Ed. Autores de Argentina (Biografía)

18:00 «Papel, tijera, alma creativa» coordinado por María Daniela Escobar y Ramón Ariel Acuña

19:00 El Círculo de Escritores Neuquinos (CEN) presenta su antología «Neuquén es futuro», Ed. Instituto Cultural Latinoamericano

20:00 María Cristina Adassus presenta «Una verdad en silencio», Ed. Gold Colombia, (Psicológico)