Marcelo Berbel, más allá del mito: hoy presentan su biografía en la Feria del Libro de Neuquén

Marcelo Berbel es parte de la memoria cultural de Neuquén. Sus canciones, sus poemas y sus historias atraviesan generaciones y forman parte de una identidad que excede ampliamente a su propia obra. Desde esa mirada nació “Berbel: el latido de la Patagonia”, el libro de la periodista Cecilia Rayén Guerrero Dewey que será presentado este miércoles 16 de septiembre en la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén.

La autora eligió alejarse de la imagen del prócer o del ícono cultural para acercarse al hombre. El resultado es una biografía construida a partir de conversaciones, recuerdos y escenas compartidas por personas que conocieron a Berbel. “Es un relato de memoria colectiva”, explicó Rayén al hablar de su trabajo en diálogo con Entretiempo por AM550.

La idea comenzó muchos años atrás, cuando la periodista regresó a vivir a Neuquén junto a su hija Maitén. Venía trabajando sobre folklore y música popular y decidió poner la mirada en quien considera “el máximo referente de esta tierra”.

A partir de allí comenzó un largo recorrido de entrevistas y encuentros. En ese proceso descubrió algo que terminó siendo central para el libro: cada persona parecía tener su propio Berbel.

Uno podía recordar una canción, otro una historia, otro asociar una letra con una experiencia personal. Así, la autora fue reconstruyendo al artista a través de las huellas que dejó en quienes lo escucharon y lo conocieron.

El libro tampoco busca ser una biografía definitiva. Rayén plantea una mirada particular sobre Berbel y su legado, utilizando la crónica narrativa como herramienta para escapar de una estructura estrictamente cronológica.

El trabajo incluyó además el acceso a los cuadernos y materiales personales de Berbel, una experiencia que la autora definió como especialmente movilizante.

Una presentación con música y memoria

La presentación de “Berbel: el latido de la Patagonia” será este miércoles 16 de septiembre a las 20, en el Auditorio Marcelo Martín Berbel de la Feria Internacional del Libro de Neuquén.

La propuesta seguirá el espíritu del libro: habrá palabras, música y voces para recuperar una historia que, más que individual, la autora entiende como colectiva. “Así como el libro es un relato coral, es un relato de memoria colectiva, eso también va a suceder en la presentación”, adelantó Rayén.