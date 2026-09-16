Este miércoles 16 de septiembre la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento” se desarrollará la sexta jornada que abrirá sus puertas desde las 14 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y distintos espacios de sus alrededores.

La propuesta reunirá durante a reconocidas figuras de la cultura nacional y ofrecerá a vecinos y visitantes una amplia agenda vinculada a los libros, la literatura y el pensamiento.

La jornada de este miércoles 16 de septiembre tendrá una agenda marcada por la literatura, la identidad patagónica y los relatos que conectan la cultura regional con la historia y la memoria. Entre las actividades destacadas se encuentran la presentación de Más allá del desierto, del libro al cine, un recorrido por el western patagónico que combinará poesía y proyecciones; la presentación de Vaca Muerta, tesoro y faro para la Argentina, del exgobernador de Neuquén Jorge Augusto Sapag; y Berbel: el latido de la Patagonia, biografía dedicada al reconocido artista neuquino escrito por Cecilia Rayen Dewey. También habrá espacio para la poesía, la narrativa testimonial, las producciones inspiradas en Borges y distintas propuestas literarias de autores y colectivos de la región.

Las propuestas se desarrollarán en tres auditorios en simultáneo, además de la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, que ampliarán los espacios destinados a encuentros con escritores, espectáculos, exposiciones y actividades culturales.

Las charlas para las presentaciones de los escritores son libres y gratuitas. No hay que sacar entradas. Es por orden de llegada, hasta completar la capacidad del auditorio. Se recomienda ir con tiempo para asegurarse un lugar.

La programación de este miércoles 16 de septiembre

Escenario

16:00 «Uno para todos y todos en el circo», de Marito diabolista

Auditorio Marcelo Martín Berbel

17:00 Sol Buschiazzo presenta «Un lugar de Sol», Ed. Autores de Argentina, (Relatos y prosa poética)

18:00 «Más allá del desierto, del libro al cine» (Western patagónico). Un recorrido por el género en la poesía de Juan Pablo Caramellino, con proyecciones de los cortometrajes dirigidos por Ezequiel López

19:00 Jorge Augusto Sapag presenta «Vaca Muerta tesoro y faro para la Argentina», Ed. Sidera

20:00 Cecilia Rayén Guerrero Dewey presenta «Berbel: el latido de la Patagonia», Ed. Serial, Biografía

Auditorio Irma Cuña

17:00 Producciones escritas del proyecto «Borges y su literatura», por SADE Filial Neuquén

Auditorio María Elena Walsh

17:00 «La gira de los Barrios», por Santiago Emanuel Ocampos

19:00 Julia Marisa Esther Stagnaro presenta «Rompiendo las cadenas de la fibromialgia», Ed. Dunken (Narrativa testimonial)

20:00 El grupo literario Plumas azules presenta «Desatando sueños», Ed. Kuruf (Antología)