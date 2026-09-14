La Municipalidad de Neuquén atraviesa una semana marcada por el movimiento. Mientras continúan las actividades por el 122° aniversario de la ciudad, los equipos municipales avanzan con obras en distintos sectores y preparan una agenda que ya tiene a la Feria del Libro y a la Copa Davis como protagonistas.

Durante la reunión de gabinete de este lunes, el intendente Mariano Gaido repasó parte de las intervenciones que se encuentran en marcha y anticipó nuevas inauguraciones. Entre ellas, mencionó los trabajos de asfalto en Confluencia, con calles como Copahue, Chocón, Los Álamos y Aguado, además de las obras en el Parque Industrial, sobre Conquistadores del Desierto, y las tareas previstas en Villa Ceferino, donde se ejecutarán 42 intervenciones.

El jefe comunal también destacó la finalización de una obra integral en Rincón del Río, que incluye pavimento, desagües pluviales, la colocación de cañerías y un nuevo pozo de bombeo.

“Vamos a estar inaugurando un barrio completo del asfalto”, señaló Gaido al referirse a los trabajos realizados en ese sector de la ciudad.

El Paseo Costero suma nuevos kilómetros

La expansión de los espacios públicos también forma parte de la agenda de septiembre. El municipio anunció la inauguración de más de tres kilómetros del Paseo Costero, en el tramo comprendido entre el Club Independiente y Aguado, en el sector de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.

La obra amplía uno de los corredores recreativos más utilizados por vecinos y visitantes y suma nuevas posibilidades para caminar, andar en bicicleta y disfrutar del frente ribereño.

“Invitamos a todos los vecinos a poder disfrutarlo y conocerlo”, expresó Gaido al anunciar la apertura del nuevo tramo.

En la misma línea, la subsecretaria de Coordinación, Noelia Rueda Cáceres, anticipó la inauguración del parque Venteveo, ubicado a orillas del río Limay, a metros de la calle Saturnino Torres. El nuevo espacio se incorporará al circuito de parques que la ciudad viene desarrollando en distintos barrios.

La funcionaria recordó además la convocatoria que tuvo el Parque Temático Mafalda, inaugurado durante el fin de semana.

“Ayer el parque Mafalda estaba lleno de gente”, destacó Rueda Cáceres, al describir la respuesta de las familias a la nueva propuesta.

Cloacas, gas y servicios que avanzan en los barrios

En materia de infraestructura, el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, informó sobre el avance de las obras en el barrio 7 de Mayo, donde los trabajos de cloacas alcanzan un ritmo de más de 200 metros diarios.

El objetivo es que durante octubre pueda inaugurarse y comenzar a funcionar el primer tramo de la red. En paralelo, continúan las tareas vinculadas con la extensión del gas y se prevé el inicio de las bases para la red eléctrica en Auca Mahuida. También se informó que las obras en Jerusalén ya se encuentran terminadas.

“Estamos avanzando más de 200 metros por día. La idea es, a partir del mes de octubre, inaugurar y poner en funcionamiento el primer tramo de cloacas”, explicó Zapata.

El avance de estas obras se suma a las intervenciones de pavimento, drenaje y servicios que se ejecutan en diferentes sectores de la capital neuquina, con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones de vida de los vecinos.

La Feria del Libro y una ciudad que se prepara para recibir visitantes

La agenda cultural continúa con la Feria del Libro, que comenzó durante el fin de semana y tendrá nuevas presentaciones durante los próximos días. La jefa de Gabinete, María Pasqualini, repasó parte de la programación y confirmó la presencia de escritores y artistas como Mauricio Cartún, Martín Cibat, Darío Z, Soledad Barruti y Viviana Rivero.

También destacó la presentación del libro El latido de la Patagonia, de Ceci Rayén, y anticipó que el sábado, a las 18, se presentará el libro de la ciudad.

La actividad cultural se desarrollará en paralelo con los preparativos para la llegada de la Copa Davis, que se disputará el próximo fin de semana y convocará a visitantes de distintos puntos del país.

Desde el área de Turismo, Diego Cayol aseguró que la ciudad ya tiene preparada una serie de propuestas para quienes lleguen por el evento deportivo. Entre ellas, habrá actividades en Hiroki, propuestas impulsadas junto con la Agencia de Desarrollo y alternativas vinculadas con el río y las empresas de turismo de aventura.

“La idea es que,cuando vengan, también disfruten la ciudad”, sostuvo Cayol.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, coincidió en que el torneo tendrá un impacto que excederá lo estrictamente deportivo.

“La ciudad se va a convertir turísticamente y deportivamente”, afirmó al referirse a la llegada de público durante el sábado y el domingo.

En ese marco, también informó sobre el avance de la obra del techo del gimnasio de Melipal y destacó la participación de familias de distintos barrios en las actividades deportivas realizadas durante el aniversario.

Orden, limpieza y prevención para una semana de alta actividad

La planificación municipal también incluye operativos de limpieza y mantenimiento en distintos barrios. El secretario de Servicios Públicos, Cristian Haspert, informó que se realizan operativos puerta a puerta en los barrios Melipal, Villa Ceferino y Progreso.

En este último sector, el plazo se extendió una semana más debido a la cantidad de residuos que los vecinos retiraron de sus viviendas. Además, durante toda la semana continuará el programa Ciudad Más Limpia en el Colegio Santa Teresa, con actividades junto a los estudiantes.

En cuanto al tránsito, el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Francisco “Pancho” Baggio, volvió a pedir precaución en el sector en el que se lleva adelante la obra de la Gran Avenida, sobre la Mosconi, donde continúan las tareas.

“Te pedimos que circules a velocidad de obra. Es un mínimo esfuerzo para aprovechar y disfrutar esta gran obra en la ciudad de Neuquén”, expresó.

Con obras que se inauguran, barrios donde avanzan los servicios, nuevos espacios públicos y una agenda que combina libros, deporte y turismo, Neuquén transita su aniversario con una ciudad en movimiento y una programación que se extiende mucho más allá de los actos oficiales.

Neuquén ya prepara la temporada de verano y convoca a los guardavidas

Con el invierno llegando a su última semana, la Municipalidad de Neuquén puso en marcha el proceso de inscripción para los guardavidas que quieran trabajar durante la próxima temporada. Se espera que más de 500 personas se presenten para rendir la reválida correspondiente.

El cronograma contempla que el equipo preventivo comience a trabajar el 15 de noviembre, mientras que la temporada oficial se pondrá en marcha el 1 de diciembre. La convocatoria permitirá avanzar con la selección y la organización del personal que tendrá a su cargo la prevención y el cuidado en los espacios habilitados.

Desde el municipio señalaron que la reválida está prevista para el 1 de noviembre, como parte del proceso de preparación previo al inicio de la actividad. La inscripción ya está abierta y forma parte de la planificación de los operativos para los meses de mayor concurrencia a los sectores de agua.