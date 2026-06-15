Tres autoras argentinas lograron ubicarse entre los 10 libros más vendidos del país durante 2026, según el ránking de lectura elaborado por la plataforma Buscalibre con motivo del Día Nacional del Libro. Según accedió la Agencia Noticias Argentinas, Patricia Jebsen, Carolina Menendez Pastorelli y Sandra Rossi aparecen en el ranking de títulos más elegidos por los lectores argentinos, en una lista dominada por la ficción, el bienestar y la literatura juvenil.

El informe también detectó un creciente interés por los libros vinculados a la inteligencia artificial, la salud mental, el desarrollo personal y las novelas románticas, que continúan entre las categorías más buscadas.

Entre las tendencias detectadas por la plataforma sobresalen los libros de bienestar, gestión emocional y hábitos saludables, además de los títulos relacionados con tecnología y futuro del trabajo.

El análisis geográfico muestra que CABA y Gran Buenos Aires concentran el 45% de las compras; le siguen Córdoba, Mendoza y Rosario 20% de las ventas. También aparecen entre las regiones con mayor actividad Santa Fe, Bariloche y Salta.

El relevamiento indica que los medios de pago más utilizados para comprar libros online son tarjeta de crédito, 55%; Billeteras virtuales 25% y tarjeta de débito 20%.

Según el estudio, la financiación en cuotas y las promociones bancarias continúan siendo factores clave para impulsar las compras, mientras que las billeteras virtuales siguen ganando participación dentro del comercio electrónico.

En cuanto a los géneros, las novelas de ficción, los libros de autoayuda y bienestar y los títulos infantiles lideran las preferencias de los lectores argentinos durante 2026.

“En los últimos años observamos que el lector argentino se volvió cada vez más curioso y diverso en sus elecciones. Hoy conviven los clásicos de siempre con nuevas temáticas vinculadas a la tecnología, el bienestar y los cambios sociales”, señaló Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina.

“ Para nosotros, el género que más adquieren nuestros clientes son las novelas románticas y libros de bienestar ya que nuestro público es la gente joven que está acostumbrada a comprar por internet. Asimismo, internet logra federalizar el acceso de libros y permite que cualquier persona pueda comprar libros desde cualquier punto del país”, agregó Meabe.

Los 10 libros más vendidos en Argentina durante 2026

Estuche especial Los Habitantes del Aire, de Holly Black.

Estuche Harry Potter, de J.K. Rowling.

Pensar diferente: cómo convertir los retos en la mayor fortaleza, de Patricia Jebsen.

La asistenta, de Freida McFadden.

Una corte de niebla y de furia (Edición especial), de Sarah J. Maas.

LiberTao, de Carolina Menendez Pastorelli.

El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos.

A Sir Phillip, con amor (Bridgerton 5), de Julia Quinn.

Mente de alto rendimiento, de la Dra. Sandra Rossi.

Las mil aventuras de Mandarina: un sueño increíble, de Mandarina.