En 2025, Nicolás Behringer alcanzó un importante logro al consagrarse ganador de La Voz Argentina, un triunfo que le otorgó 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music Group y un auto 0 km. Sin embargo, a pesar del éxito, enfrenta dificultades cotidianas y recientemente solicitó apoyo a sus seguidores en Instagram debido a que se le termina el contrato de alquiler de su vivienda actual.

El cantante, que vive junto a su hermana menor a quien cuida tras el fallecimiento de su padre, expresó que está en la búsqueda de una nueva vivienda en Capital Federal, preferentemente con dueño directo. Esta situación refleja los desafíos que aún enfrenta a pesar de su carrera en ascenso.

Antes de su consagración en el reality, Nicolás se presentaba en la vía pública con actuaciones a la gorra. Actualmente, sus presentaciones se realizan en escenarios íntimos y eventos privados, mostrando una evolución en su carrera artística.

Operaciones que lo alejaron de su carrera

En paralelo, el artista se sometió a una cirugía para corregir el tabique desviado y los cornetes, además de una amigdalectomía y septoplastía. La intervención, realizada el 3 de febrero, fue documentada en sus redes sociales, donde destacó que logró reducir el costo original de 10 mil a menos de 2 mil dólares.

Estas intervenciones quirúrgicas implicarán un período de inactividad de aproximadamente dos meses, tiempo en el cual se dedicará a la grabación de canciones para dos álbumes que planea lanzar tras su victoria en La Voz Argentina.

Luego de la operación, Nicolás compartió imágenes desde la clínica, mostrando una bata blanca, un yeso y una gasa en la nariz, mientras enviaba un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: “Salió todo bien, familia. No se preocupen”.

Nicolás Behringer busca nuevo hogar tras ganar La Voz Argentina

El cirujano a cargo, Dr. Santiago Echeverría, junto con Nicolás, difundieron fotografías del antes y después de la cirugía, evidenciando un cambio estético significativo en su nariz.

El joven artista también aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante el proceso: “No saben la fuerza que me da leerlos, los amo. Gracias por tanto amor, voy a ser fuerte”.