El cantautor zapalino Joaquín Martínez, una de las voces revelación de la última edición de La Voz Argentina, llegará a Neuquén el 11 de diciembre para presentarse en Mood Live, sobre la calle Ministro González 40. El joven artista ofrecerá un recorrido por las canciones que interpretó en el programa televisivo y adelantará temas de su primera producción discográfica.

Con solo 23 años, Martínez ha mostrado una evolución artística notable dentro del certamen: comenzó en el Team Soledad, donde destacó por su calidez interpretativa, y luego pasó al Team Miranda, con el que alcanzó los cuartos de final. Su estilo sensible y cercano lo posicionó entre los cuatro mejores de su equipo, consolidándose como una de las nuevas voces a seguir de la Patagonia.

La presentación en Neuquén será una oportunidad para disfrutar de su crecimiento musical y de un show pensado para el encuentro directo con el público. El concierto promete una noche cargada de emoción, con un artista que se prepara para el lanzamiento de su primer álbum y que busca conquistar al público del Alto Valle con una propuesta íntima y poderosa.

Datos del evento