Añelo late al ritmo de la Fiesta de los Productores: lo que se viene este sábado

El corazón de Vaca Muerta volvió a latir con fuerza con una nueva edición de la Fiesta Provincial de los Productores, enmarcada en los festejos por el 110° aniversario de la ciudad de Añelo. El evento, con entrada libre y gratuita, es un verdadero punto de encuentro para familias, productores, emprendedores y turistas de toda la región, consolidándose como una de las celebraciones más esperadas del Alto Valle y la Patagonia. Hoy sigue la actividad a todo ritmo.

Con una ocupación hotelera al 100% y una masiva afluencia de público proveniente de distintas localidades de Neuquén, Río Negro, Chubut, Córdoba y San Luis, el predio municipal de calle 24 se transformó en un escenario vibrante donde se conjugó lo mejor de la música, la gastronomía, el trabajo artesanal y la cultura local.

La fiesta cuenta con cobertura en tiempo real de Prima Multimedios, a través de sus redes sociales y plataformas del Canal de Noticias 24/7 y AM550, llevando cada momento del evento a toda la región y el país.

Emiliano de NTVG.

Viernes inolvidable con NTVG y folklore del bueno

La primera jornada tuvo momentos inolvidables con la presentación estelar de No Te Va Gustar, la banda uruguaya que volvió a conquistar al público argentino con sus clásicos cargados de emoción y energía. Entre los asistentes, se destacó Gonzalo, un fanático cordobés que recorrió más de 22 horas para verlos: “Ya los vi en Brasil, Tandil y Santa Fe… ¡Ellos siempre la rompen!”.

Gonzalo le envió un saludo a su novia Sofía Belén.

El ritmo no se detuvo con la cumbia de Santi Cairo, el folklore femenino de Sele Vera y Los Pampas, y el chamamé bien sureño de Los Mena’s, que llegaron desde Junín de los Andes para hacer bailar a todos.

Una fanática de la banda uruguaya mostró su tatuaje.

Sábado con estrellas nacionales y tradición litoraleña

La segunda jornada no se quedará atrás. El joven fenómeno cordobés Luck Ra, reciente couch ganador de La Voz Argentina, encenderá el escenario con los hits que hicen cantar y bailar a todos. La reconocida cantante Ángela Leiva desplegará todo su carisma y talento, seguida por el cuarteto arrollador de Q’ Lokura, una de las bandas más convocantes del país.

También se presentarán Sharon y Los Camperos del Chamamé y Abigail y su conjunto, trayendo raíces, tradición y baile al escenario principal.

Un aniversario con premios y agradecimientos

Durante el evento, el intendente Fernando Banderet destacó el gran esfuerzo detrás de la organización: “Pudimos afrontar el costo de esta fiesta y, gracias al bono contribución, compramos tres autos cero kilómetro y una camioneta para sortear. Además, una empresa donó una vivienda que será sorteada entre los vecinos que estén al día con los servicios”, explicó.

Banderet también agradeció a las empresas patrocinadoras, a los artesanos, emprendedores y trabajadores gastronómicos que dieron vida a cada rincón del predio. “Hoy (por el viernes) recorrí el sector de emprendedores y me encontré con gente de San Luis, de Chubut, de Córdoba… hicieron kilómetros y kilómetros para acompañarnos. Para nosotros es un honor tenerlos acá. Añelo siempre recibió a todos con los brazos abiertos, y lo seguirá haciendo”, concluyó.

Una fiesta que trasciende lo local

La Fiesta Provincial de los Productores no solo celebra la producción regional y el aniversario de una ciudad clave en el desarrollo energético de Neuquén y del país, sino que se posiciona como un punto de encuentro nacional, donde la música, la identidad y el espíritu de comunidad se hacen protagonistas.

