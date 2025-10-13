En una velada llena de emoción y talento, los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025 se presentaron en el escenario de Telefe para sus últimas actuaciones antes de conocer al ganador del certamen. Nicolás Behringer, Milagros Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez entregaron interpretaciones que conmovieron tanto al público presente como a los televidentes de todo el país.

Los cuatro finalistas de La Voz

El primero en subir al escenario fue Nicolás Behringer, representante del Team Luck Ra. Eligió interpretar el clásico de Bersuit Vergarabat, “Un pacto para vivir”, canción que marcó su inicio en la música a los 17 años. Emocionado, recordó: “Fue la primera canción que canté cuando tenía 17 años, en un salón de colegio”. La producción también mostró un video de aquella presentación que marcó su camino. Durante el certamen, Behringer interpretó temas de artistas como Robbie Williams, Divididos y Ozzy Osbourne, y expresó su gratitud: “Este es el momento más feliz de mi vida, gracias a mi familia, mis compañeros y a Luck Ra por creer en mí”.

Luego fue el turno de Milagros Gerez Amud, del Team Soledad, quien interpretó “Se dice de mí”, de Tita Merello. A sus 19 años y oriunda de San Miguel, Milagros se convirtió en la primera mujer finalista del equipo de Soledad Pastorutti en la historia del programa. Su voz potente y presencia escénica firme conquistaron a la audiencia. Entre lágrimas, la joven afirmó: “Siento que ya soy ganadora por todo lo que viví acá”. Su coach destacó su singularidad y el camino recorrido: “Milagros tiene un decir muy propio, un camino claro y una manera de cantar que la hace única. Lo que consiguió ya es enorme”.

El tercer finalista en presentarse fue Alan Lez, del Team Lali, quien desde las audiciones se había ganado el cariño del público. Con un estilo relajado y carisma natural, cerró su participación con una versión energética de “Cryin’”, de Aerosmith. Su interpretación fue ovacionada y conmovió a su coach, Lali Espósito, quien destacó: “Alan es único en el pop argentino. Tiene disciplina, presencia y una energía que contagia. Me llena de orgullo haberlo acompañado”. Alan, por su parte, reflexionó: “Tenía prejuicios conmigo mismo, miedo al ‘qué dirán’. Me animé porque nunca vas a ser tan joven como hoy. Quise disfrutar, y eso fue lo que hice”.

Finalmente, Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!, cerró la noche con una interpretación conmovedora de “I dreamed a dream”, del musical Les Misérables. Originaria de Tucumán, Eugenia impresionó con su potencia vocal y sensibilidad. Conmovida, compartió: “Somos mi mamá y yo solitas. Mi papá murió hace diez años, y este momento es también por él”. Los coaches Ale Sergi y Juliana Gattas la miraron con orgullo y señalaron: “Eugenia llamó la atención desde el primer día. Tiene una sensibilidad y una entrega que pocas veces se ven”.

Finalistas de La Voz Argentina 2025 emocionan al país

La gala del domingo fue solo la primera parte de la gran final de La Voz Argentina 2025. Este lunes se conocerá al ganador o ganadora del certamen que conquistó al público argentino. La definición promete emociones intensas, con la participación especial de los coaches en el escenario. Mientras tanto, las líneas de votación continúan abiertas, y todo el país aguarda expectante para descubrir quién será la nueva voz que representará a Argentina.