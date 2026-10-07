El exlegislador porteño Roberto García Moritán presentó un proyecto para reemplazar una de las imágenes de Eva Perón instaladas en el edificio donde funciona el Ministerio de Capital Humano por una representación monumental de Lionel Messi.

La iniciativa, denominada “Homenaje Permanente”, propone intervenir una de las fachadas del inmueble ubicado en Avenida 9 de Julio 1925, en la Ciudad de Buenos Aires, para reconocer la trayectoria deportiva del futbolista y su representación de la Argentina en el mundo.

El edificio está declarado Monumento Histórico Nacional por la Ley 25.582, por lo que el proyecto contempla específicamente la autorización para realizar la modificación.

“Dispónese la realización de una intervención artística permanente en el edificio ubicado en Avenida 9 de Julio 1925 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarado Monumento Histórico Nacional por la Ley N°25.582, destinada a homenajear a Lionel Andrés Messi por su trayectoria deportiva y su contribución a la representación de la República Argentina en el mundo”, establece el primer artículo de la propuesta.

Qué pasaría con la imagen de Eva Perón

Actualmente, el edificio tiene dos representaciones monumentales de María Eva Duarte de Perón, instaladas sobre sus fachadas.

La propuesta de García Moritán no plantea eliminar ambas. El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a disponer “el retiro, relocalización o readecuación” de una de ellas para permitir la incorporación de la imagen de Messi.

“La intervención artística contemplará la incorporación de una representación monumental de Lionel Andrés Messi en una de las fachadas del edificio”, señala el segundo artículo.

En caso de concretarse el retiro, la representación de Eva Perón deberá ser conservada. El proyecto establece además un plazo de 90 días para determinar su destino. La iniciativa todavía deberá atravesar el correspondiente tratamiento legislativo antes de que una eventual modificación pueda avanzar.

Una propuesta que García Moritán ya había impulsado

No es la primera vez que el exlegislador plantea colocar una imagen de Messi en el edificio de la avenida 9 de Julio. En 2022, García Moritán promovió una campaña de recolección de firmas con un objetivo similar, aunque la propuesta no prosperó.

Ese mismo año, cuando ocupaba una banca en la Legislatura porteña por Republicanos Unidos, presentó una iniciativa todavía más amplia: directamente proponía demoler el edificio.

“El inmueble será demolido y el terreno será destinado a la ampliación de la 9 de Julio para el mejoramiento del tránsito”, establecía aquel proyecto.

Cuatro años después, García Moritán dejó de lado la propuesta de demolición y volvió sobre la idea de modificar una de sus fachadas. Esta vez, busca que Messi tenga una representación permanente en uno de los edificios más reconocibles de la avenida 9 de Julio, mientras que una de las imágenes de Eva Perón sería preservada y trasladada a otro destino.