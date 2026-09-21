Gatos mariposa o calicó: los felinos de tres colores rodeados de secretos y misticismo

Gatos naranjas, grises, negros o atigrados, a pesar del patrón predominante de su pelaje, existen los que tienen sus patas completamente blancas como si llevaran puestas un par de medias.
Una de las variantes que siempre presenta estas medias, es la calicó, que se diferencia del resto por contar con tres colores. Pero no hay que confundirla con una raza felina ya que existen otros casos como el persa o el bobtail japonés, que pueden presentar un pelaje con éstas tonalidades.
El patrón más común está compuesto por los colores blanco, naranja y negro, dentro de estos tonos, variantes como el color crema, azul petróleo, rojizos y marrones.
En su gran mayoría, los gatos calicó son hembras. Esto se debe a que el característico patrón tricolor, está ligado al cromosoma X.
Si un gato tiene un par de cromosomas XX, será hembra. Los machos cuentan con un par XY, por eso no pueden ser calicos. Sin embargo, existen raras excepciones en las que los machos tengan un cromosoma X adicional (XXY).
Los calicó son gatos relacionados con la suerte. Se dice que los marineros japoneses, solían viajar acompañados por éstos felinos para protegerse. Mientras que en Estados Unidos y Reino Unido, se cree que los machos tricolor atraen la fortuna.
En Estados Unidos se los llama “Money Cats” (gatos del dinero). En el pasado se creía que su venta acarrearía mucha ganancia a los criadores, sin embargo es un mito, ya que éste tipo de gatos es estéril y no sirve para procrear.
En Japón son parte de la cultura. El maneki-neko o gato de la fortuna, se coloca en la entrada de los hogares y negocios, bajo la creencia de que su pata atrae la buena fortuna.
De carácter independiente pero cariñoso, activos y exploradores, los calicó suelen comunicarse con sus tutores a través de maullidos intensos cuando quieren algo o simplemente para saludar.