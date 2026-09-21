Gatos mariposa o calicó: los felinos de tres colores rodeados de secretos y misticismo

Gatos naranjas, grises, negros o atigrados, a pesar del patrón predominante de su pelaje, existen los que tienen sus patas completamente blancas como si llevaran puestas un par de medias.



Una de las variantes que siempre presenta estas medias, es la calicó, que se diferencia del resto por contar con tres colores. Pero no hay que confundirla con una raza felina ya que existen otros casos como el persa o el bobtail japonés, que pueden presentar un pelaje con éstas tonalidades.



El patrón más común está compuesto por los colores blanco, naranja y negro, dentro de estos tonos, variantes como el color crema, azul petróleo, rojizos y marrones.