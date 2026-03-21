En Villa La Angostura, un emprendimiento artesanal logró consolidarse en el mercado de bebidas premium. Gin Petagonian nació hace cuatro años como un proyecto personal de Tomás, su creador, y evolucionó hacia una destilería boutique con identidad patagónica.

El desarrollo del producto está vinculado al entorno natural de la región, donde la recolección de botánicos y el proceso manual forman parte central de la propuesta.

El proceso: enebro silvestre y lotes pequeños

La elaboración de Gin Petagonian se realiza mediante un sistema de small batch, con un alambique mixto de acero inoxidable y cobre de 100 litros. Este formato permite un control detallado en cada etapa de producción.

La base del producto es alcohol Porta Extra Neutro, utilizado para garantizar estándares de pureza.

Uno de los diferenciales es el uso de enebro silvestre recolectado en la región, junto a una selección manual de botánicos. Este proceso busca preservar frescura y trazabilidad en cada lote.

Según explicó Tomás a la agencia Noticias Argentinas, el gin está diseñado para ser consumido sin agregados complejos: “Con un cítrico ya se puede disfrutar”.

Tres productos con perfiles diferenciados

La marca desarrolló una línea con tres variantes orientadas a distintos consumidores:

London Dry Petagonian

Perfil floral y frutal, enfocado en el equilibrio clásico del gin.

Gin Nativo

Variante de perfil floral intenso, macerada con frutillas liofilizadas.

Petagonian Moonshine

Propuesta contemporánea que cambia de color al mezclarse con agua tónica.

Innovación para bares y consumo masivo

Gin Petagonian incorporó formatos orientados al sector gastronómico:

Bag in Box: sistema que reduce el uso de botellas de vidrio y permite recarga.

sistema que reduce el uso de botellas de vidrio y permite recarga. Gin Tonic tirado: barriles listos para servir con estandarización de producto.

También desarrollaron una línea Ready-to-Drink en lata, pensada para consumo individual y transporte.

Expansión desde la Patagonia

El crecimiento de Gin Petagonian se da en un contexto de expansión de bebidas artesanales en Argentina, donde los productos de origen regional ganan espacio en bares y comercios especializados.

La combinación de producción a escala reducida, identidad local y diversificación de formatos posiciona a la marca dentro del segmento boutique.

Servicio: cómo contactarlos

Para consumidores o comercios interesados en el producto: