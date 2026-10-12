Guardaespaldas de los rebaños: ¿cuál es la estrategia de los perros protectores de ganado?

A diferencia de los perros de arreo, el protector cumple la función exclusiva de cuidar el piño o majada frente a ataques de pumas, zorros y diversas especies de gatos silvestres.



Las razas más destacadas para ésta tarea son el Maremmano-Abruzzese, el Montaña del Pirineo y el Mastín del Pirineo. Estos animales presentan características específicas: suelen poseer pelaje blanco, superan los 45 kilos de peso en su etapa adulta y demuestran una rusticidad superior que les permite vivir en la intemperie en forma permanente.



Tienen un carácter equilibrado e independiente, no rodean ni arrean a los animales, sino que vigilan, marcan territorio a través de la orina y las heces y emiten ladridos direccionales para intimidar cualquier amenaza desconocida.

La castración obligatoria de machos y hembras a los 6 meses, garantiza que no abandonen la majada durante el celo, ni atraigan jaurías externas.



Si bien la genética predispone al animal para proteger, se debe estar atento a conductas juveniles no deseadas, entre los 5 y los 12 meses.



Si el cachorro intenta jugar bruscamente con los animales, voltearlos o morderlos, se sugiere limitar sus movimientos y carrera colocando un peso que cuelgue del collar, puede ser una madera o una cadena, que impidan movimientos veloces sin lastimarlos.



También se recomienda el uso de collares con identificación telefónica y la señalización de los campos mediante carteles, para advertir a los vecinos del perro protector.



Queda absolutamente prohibido el uso de venenos, trampas o cebos tóxicos, ya que estas prácticas comunes en el campo, resultan fatales para el animal y dañan severamente a especies carroñeras como el cóndor andino.





