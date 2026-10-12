Guardaespaldas de los rebaños: ¿cuál es la estrategia de los perros protectores de ganado?

A diferencia de los perros de arreo, el protector cumple la función exclusiva de cuidar el piño o majada frente a ataques de pumas, zorros y diversas especies de gatos silvestres.
Las razas más destacadas para ésta tarea son el Maremmano-Abruzzese, el Montaña del Pirineo y el Mastín del Pirineo. Estos animales presentan características específicas: suelen poseer pelaje blanco, superan los 45 kilos de peso en su etapa adulta y demuestran una rusticidad superior que les permite vivir en la intemperie en forma permanente.
Tienen un carácter equilibrado e independiente, no rodean ni arrean a los animales, sino que vigilan, marcan territorio a través de la orina y las heces y emiten ladridos direccionales para intimidar cualquier amenaza desconocida.
La eficacia del comportamiento depende de un proceso técnico crítico denominado impronta. Esta etapa ocurre durante los primeros tres o cuatro meses de vida del cachorro y busca que el animal considere al ganado como su propia familia.
El desarrollo comienza durante la lactancia, desde el nacimiento hasta los 45 días, período durante el cual los cachorros permanecen encerrados con borregas o chivitas recién nacidas para familiarizarse con sus olores y sonidos. Entre los 45 y 60 días, el criador separa a los cachorros de su madre y los ubica en grupos reducidos, con ovejas o chivas mansas.
Es muy importante evitar el contacto humano excesivo durante este tiempo, para que el perro no desarrolle apego hacia las personas en lugar del ganado.
A los 60 días se lo entrega a la familia productora, extendiendo el encierro en el corral hasta los 4 meses de edad. La madurez total y la independencia del perro como guardián, se consolidan entre los 12 y 18 meses de vida.
El rendimiento de un perro protector exige una alimentación balanceada con estrictos niveles de proteínas. Las raciones diarias se incrementan de acuerdo al crecimiento del ejemplar: un cachorro de 1,5 a 3 meses, consume entre 400 y 600 gramos; de 3 a 5 meses ingiere de 600 a 700 gramos; de 5 meses al año requiere de 700 a 1000 gramos y un adulto de más de 1 año estabiliza su consumo entre 600 y 800 gramos.
Es importante evitar el sobrepeso ya que estas razas son propensas a la displasia de cadera. El plan sanitario incluye dosis de vacuna quíntuple a los 45, 60 y 90 días seguidas por la antirrábica a los 180 días y refuerzos anuales.
La desparasitación interna se realiza cada 15 días durante los 3 primeros meses, continúa luego cada 4 meses y en el mes de noviembre se aplica Invermectina para controlar los parásitos externos.
La castración obligatoria de machos y hembras a los 6 meses, garantiza que no abandonen la majada durante el celo, ni atraigan jaurías externas.
Si bien la genética predispone al animal para proteger, se debe estar atento a conductas juveniles no deseadas, entre los 5 y los 12 meses.
Si el cachorro intenta jugar bruscamente con los animales, voltearlos o morderlos, se sugiere limitar sus movimientos y carrera colocando un peso que cuelgue del collar, puede ser una madera o una cadena, que impidan movimientos veloces sin lastimarlos.
También se recomienda el uso de collares con identificación telefónica y la señalización de los campos mediante carteles, para advertir a los vecinos del perro protector.
Queda absolutamente prohibido el uso de venenos, trampas o cebos tóxicos, ya que estas prácticas comunes en el campo, resultan fatales para el animal y dañan severamente a especies carroñeras como el cóndor andino.