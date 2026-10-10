Mark, un labrador retriever que trabajó durante ocho años en tareas antinarcóticos de Gendarmería Nacional, terminó su etapa de servicio en El Bolsón y comenzará una nueva vida junto a su guía, la cabo primero Cintia Espinoza. La unidad realizó una ceremonia para reconocer su trayectoria y formalizar su adopción, con la que el perro permanecerá bajo el cuidado de quien fue su compañera de trabajo.

El vínculo entre ambos comenzó cuando Mark tenía tres años. Desde entonces, compartieron cinco años de trabajo y entrenamiento, primero en la Sección Senda Hachada del Escuadrón 52 “Tartagal”, en Salta, y luego en el Escuadrón 35 “El Bolsón”, en Río Negro, a donde llegaron en 2024.

Tras completar sus ocho años de servicio, el perro dejó las tareas operativas. La entrega a Espinoza le permitirá continuar junto a la persona con la que construyó un vínculo durante sus años de trabajo.

La guía recordó el vínculo que construyeron durante los operativos

Durante la formación de despedida, Cintia Espinoza compartió unas palabras sobre la relación que desarrolló con Mark. Señaló que trabajar con un perro implica mucho más que cumplir una función y que, con el tiempo, aprendió a reconocer sus movimientos, reacciones y silencios.

La ceremonia marcó el cierre de su actividad dentro de la fuerza y el comienzo de una etapa fuera del servicio.

La guía también recordó las jornadas de trabajo, los entrenamientos y las distintas situaciones que atravesaron juntos. Según expresó, la paciencia, la constancia y el respeto fueron claves para formar el equipo que integraron durante esos años.

“La parte más especial de esta despedida es que hoy tengo la posibilidad de seguir teniendo su compañía y brindarle el descanso y los cuidados que se merece después de tantos años de servicio”, dijo Espinoza durante el acto.

Mark seguirá acompañado por quien fue su compañera de trabajo

La despedida tuvo un significado especial para el personal del Escuadrón 35 “El Bolsón”, que reconoció la trayectoria del perro y su participación en las tareas de detección de estupefacientes. La ceremonia marcó el cierre de su actividad dentro de la fuerza y el comienzo de una etapa fuera del servicio.

“Tu etapa de servicio termina, pero nuestra historia continúa”, expresó Espinoza al cerrar su mensaje. Desde ahora, Mark dejará atrás los operativos y los entrenamientos para vivir como mascota junto a la mujer que lo acompañó durante buena parte de su vida laboral.