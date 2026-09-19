“Ya me siento un neuquino más”, dijo Guillermo Barrantes durante una entrevista en el programa Entretiempo, que se emite por AM550, al referirse a su vínculo con la Feria Internacional del Libro de Neuquén, a la que regresa desde hace varias ediciones.

Escritor y guionista, Barrantes participó de distintas actividades durante esta edición de la Feria y volvió a encontrarse con lectores alrededor de algunas de sus obras más conocidas, entre ellas la trilogía La dama de blanco, integrada por La dama de blanco, El regreso de la dama de blanco y La dama de blanco. Capítulo final.

Pero su producción también se mueve por otros territorios. Durante la entrevista presentó Crónicas Mundiales, un libro que reúne historias vinculadas con los Mundiales de fútbol y que, según contó, se encuentra en permanente actualización. “El libro está vivo. Es como un Mundial el libro”, explicó Barrantes. La primera edición fue publicada antes del Mundial de Brasil 2014 y, desde entonces, la obra se actualiza con cada nueva Copa del Mundo.

El escritor contó que buena parte del trabajo consiste en buscar historias que quedan fuera de las grandes crónicas deportivas. En particular, destacó las situaciones que aparecen durante las eliminatorias y que permiten conocer episodios poco difundidos sobre selecciones, jugadores y equipos.

“Me gusta que me cuenten historias”, señaló durante la charla, una frase que atraviesa buena parte de su producción literaria.

Del Mundial a los mitos urbanos

Barrantes también habló sobre uno de los aspectos centrales de sus libros: los mitos y las leyendas urbanas. Durante esta edición de la Feria presentó nuevamente La dama de blanco. Capítulo final, aunque reconoció que los lectores siguen preguntándole si la historia tendrá continuidad. “Estamos viendo si La dama de blanco va a continuar, aunque yo le puse capítulo final”, contó entre risas.

El escritor explicó que una posibilidad sería no continuar directamente la trilogía, sino recuperar algunos de los personajes que aparecen en ella y que todavía tienen historias por contar.

Los tres libros, además, funcionan como una suerte de recorrido por los mitos de Buenos Aires. El protagonista atraviesa distintas leyendas de la ciudad mientras busca a la mujer que ama.

Entre esos personajes aparece la planchadora sin cabeza de Versalles, una de las historias que Barrantes considera particularmente inquietantes dentro del universo de los mitos urbanos porteños.

Para el escritor, estas historias tienen una característica fundamental: se transforman mientras circulan. “El mito sabe cómo entrar”, sostuvo.

Según explicó, muchas leyendas pueden comenzar a partir de un hecho pequeño o de una situación concreta, pero el paso de una persona a otra incorpora nuevos elementos, datos que no necesariamente fueron comprobados y detalles que terminan transformando aquella historia inicial. “El mito va evolucionando a través del boca en boca, se va haciendo cada vez más fuerte”, explicó.

El poder del boca en boca

Barrantes también trasladó ese mecanismo a una situación cotidiana para explicar cómo funcionan las leyendas. Durante sus charlas con estudiantes suele utilizar como ejemplo un comentario que circula entre compañeros de escuela. Una posibilidad se convierte rápidamente en una certeza a medida que la historia pasa de boca en boca. “El boca en boca convierte una posibilidad en una certeza en segundos”, afirmó.

Para el escritor, esa misma lógica puede operar durante años dentro de una comunidad, un barrio o un pueblo, hasta transformar una historia mínima en una narración mucho más compleja.

En ese sentido, definió a la leyenda como un género literario vinculado con lo fantástico. Según explicó, una gran parte de los mitos urbanos tiene como protagonistas a fantasmas, aparecidos o personajes que regresan desde otro mundo.

“La gran mayoría de los mitos urbanos son historias de fantasmas”, señaló. Entre los ejemplos mencionó a la chica del cementerio, las casas embrujadas, las almas en pena y la Llorona.

Un libro de Mundiales que se escribe con cada Copa

La otra gran pasión literaria que apareció durante la entrevista fue el fútbol.

Crónicas Mundiales nació como un libro para acompañar la previa del Mundial de Brasil 2014, pero continuó creciendo con cada edición de la Copa del Mundo.

Barrantes contó que la última actualización contó también con la colaboración de su hijo Dante, estudiante de periodismo deportivo, especialmente a partir de la necesidad de incorporar nuevos datos y récords del Mundial de Qatar 2022.

Entre las historias que podrían formar parte de futuras actualizaciones mencionó episodios relacionados con las eliminatorias y selecciones menos conocidas.

“Hay nuevas historias”, explicó, y agregó que ese es uno de los motivos por los que la editorial le solicita actualizar el libro cada cuatro años.

Durante la presentación realizada en la Feria de Neuquén, además, el público participó en una particular votación: eligió entre distintas opciones cuál podría ser una mascota argentina para el Mundial 2030. Entre las propuestas aparecieron el mate y el dulce de leche, aunque Barrantes aclaró con humor que la decisión de los lectores probablemente no llegue hasta Gianni Infantino.

Una Feria que ya siente como propia

Barrantes también destacó el vínculo que construyó con la Feria Internacional del Libro de Neuquén y con los libreros que recorren distintas ciudades y encuentros literarios.

Contó que durante su visita aprovechó para recorrer los stands y conversar con libreros que también encuentra en otras ferias del país. “La idea es llevar historias a donde se pueda”, resumió.

Justamente las historias parecen ser el punto de encuentro entre sus dos universos literarios: los mitos que sobreviven gracias al boca en boca y las historias insólitas que aparecen alrededor de los Mundiales.

En ambos casos, Barrantes parte de un mismo lugar: la curiosidad por descubrir qué hay detrás de una historia y volver a contarla.

Durante la entrevista también recordó como una de sus influencias a Alejandro Dolina, autor de Crónicas del Ángel Gris, y señaló que su manera de narrar el Buenos Aires fantástico fue una de las inspiraciones para Buenos Aires es leyenda, saga que escribió junto a Víctor Coviello.

“Cualquier libro de Dolina, bienvenido sea. Ya que no pudo venir, por lo menos vamos a leerlo”, expresó.

Así, entre fantasmas, leyendas urbanas, escritores, lectores y fútbol, Guillermo Barrantes volvió a participar de una Feria del Libro de Neuquén que, como él mismo reconoció, ya siente un poco como propia.

La entrevista con Guillermo Barrantes