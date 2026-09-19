Jorge Luis Borges llegó a Neuquén el 8 de mayo de 1970. Tenía 70 años, una extensa trayectoria literaria y una obra que ya lo había convertido en una de las figuras más reconocidas de la literatura argentina.

Más de cinco décadas después, aquella visita será recuperada en la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén con la charla “Borges en Neuquén: La historia desconocida de una visita inolvidable”, que se realizará este sábado 19 de septiembre a las 17 en el Auditorio Irma Cuña a cargo del periodista y escritor Pablo Montanaro, jefe de Redacción de Mejor Informado.

La actividad propone volver sobre uno de los episodios menos conocidos de la relación entre el escritor y la provincia y reconstruir el contexto en el que Borges llegó a la ciudad.

Pablo Montanaro disertará sobre la visita del escritor argentino en 1970.

En aquel viaje, Borges participó de los festejos por los 80 años del médico, historiador y escritor neuquino Gregorio Álvarez. La visita se produjo cuando la actual Universidad Nacional del Comahue todavía no existía: la institución sería creada dos años después, en 1972.

Borges llegó acompañado por su entonces esposa, Elsa Astete Millán, y durante su estadía participó de distintas actividades y encuentros en la ciudad.

La conferencia que brindó quedó registrada en la memoria de quienes participaron de aquella jornada y también en documentos periodísticos de la época.

La charla de este sábado a cargo de Montanaro buscará recuperar ese episodio de la historia cultural neuquina, poniendo en contexto quién era Borges en 1970 y qué significó la presencia del escritor en una ciudad muy diferente a la actual.

La propuesta forma parte de la programación de la Feria Internacional del Libro de Neuquén, que reúne durante estos días presentaciones, charlas, encuentros con escritores y distintas actividades culturales.