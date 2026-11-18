Tomás Natenzon, el bombero voluntario de 25 años que fue detenido en el barrio porteño de Palermo durante el operativo por la visita del papa León XIV, habló públicamente por primera vez luego de ser sobreseído por la Justicia y aseguró que nunca tuvo intención de atentar contra el Pontífice.

“Nunca fui un terrorista, nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza”, expresó en un extenso descargo publicado en su cuenta de Facebook.

Natenzon había sido detenido el domingo 8 de noviembre, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad lo interceptaron durante un control en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo, donde se preparaba el dispositivo para una de las principales actividades de la visita papal. En aquel momento, el procedimiento generó una fuerte repercusión debido a los elementos encontrados y a una acreditación que, según la información policial difundida inicialmente, habría sido apócrifa.

La investigación quedó en manos de la jueza federal María Servini. Finalmente, el 14 de noviembre la Justicia dispuso el sobreseimiento y la inmediata libertad de Natenzon, además de establecer que realice un tratamiento ambulatorio.

Tomás Natenzon, el bombero voluntario que fue detenido el 8 de noviembre durante el operativo por la visita del papa León XIV, rompió el silencio y dio su versión de los hechos

“Mi vida cambió de un momento a otro”

“Soy Tomás Natenzon, tengo 25 años y siento que llegó el momento de contar mi historia con mis propias palabras”, comenzó el joven en su publicación. “El domingo pasado mi vida cambió de un momento a otro. Fui detenido en Palermo, cerca del escenario donde se desarrollaría la misa del papa León XIV”, relató.

Natenzon cuestionó especialmente la exposición pública que tuvo el caso durante las primeras horas posteriores a su detención.

En cuestión de horas, mi nombre y mi imagen recorrieron los medios de comunicación de todo el país, presentándome como un supuesto infiltrado y vinculándome con posibles amenazas a la seguridad del Santo Padre”, sostuvo.

El joven explicó que es bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y que profesionalmente trabaja en el área de telecomunicaciones. En su descargo afirmó además que había participado directamente de la infraestructura utilizada durante la visita papal. Según su versión, fue responsable “del diseño del sistema de comunicaciones que se utilizó a nivel nacional para las actividades de la visita del Papa”.

Natenzon sostuvo que se trataba de un desarrollo que incorporaba conectividad satelital Starlink y diferentes soluciones de comunicación destinadas a garantizar la coordinación durante las actividades de León XIV.

Mientras se construía una imagen de mí como supuesto infiltrado, mi trabajo estaba relacionado precisamente con la infraestructura tecnológica de comunicaciones que hacía posible el funcionamiento del operativo de la visita papal”, señaló.

El cuestionamiento por la exposición pública del caso

En otro tramo de su descargo, Natenzon apuntó contra las caracterizaciones que circularon después de su detención y las consecuencias que, según manifestó, tuvieron sobre su imagen.

Se utilizaron palabras como ‘arsenal’, ‘infiltrado’ y ‘amenaza’, generando una condena social anticipada que difícilmente pueda borrarse”, expresó.

También describió los días que permaneció detenido como un período de “angustia e incertidumbre”, alejado de su familia y sus afectos. La situación judicial cambió el 14 de noviembre, cuando se dispuso su sobreseimiento y libertad. La resolución incluyó la realización obligatoria de un tratamiento ambulatorio.

Tras recuperar la libertad, Natenzon aseguró que decidió hacer público su relato para intentar reconstruir su imagen después de la repercusión nacional que alcanzó el procedimiento.

Hoy quiero recuperar algo que considero fundamental: mi identidad, mi dignidad y mi buen nombre”, escribió.

“No pretendo victimizarme ni alimentar una polémica. Simplemente creo que tengo derecho a contar quién soy, qué hago y qué fue lo que realmente ocurrió”, concluyó.