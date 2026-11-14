Sobreseyeron a Tomás Natenzon, el bombero detenido durante la visita del papa León XIV

El bombero Tomás Natenzon, que había sido detenido el domingo 8 de noviembre en el barrio porteño de Palermo durante los operativos de seguridad por la visita del papa León XIV, fue sobreseído por la Justicia Federal. La decisión fue tomada por la jueza María Servini, luego de que una pericia del Cuerpo Médico Forense concluyera que el joven no comprendía la criminalidad de los hechos que se le atribuían.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la resolución fue firmada este viernes, después de que la magistrada recibiera los resultados de los estudios médicos. Las evaluaciones determinaron que Natenzon podía comprender lo que sucedía, pero no la criminalidad de sus actos.

En consecuencia, la Justicia dispuso el sobreseimiento de Natenzon y estableció el compromiso de que realice un tratamiento ambulatorio. A partir de ahora, la intervención sobre su situación quedará en manos de la Justicia Civil.

Qué determinaron las pericias médicas

La decisión judicial se apoyó en dos evaluaciones que coincidieron en señalar problemas de salud mental que incidían en la capacidad de Natenzon para comprender la criminalidad de los hechos investigados.

Antes del informe del Cuerpo Médico Forense, el joven había sido examinado en el Hospital Borda por un equipo interdisciplinario. Los resultados de ambos estudios fueron coincidentes y aportaron el fundamento para la resolución de Servini.

El sobreseimiento implica que la causa penal no continuará contra Natenzon en los términos de la imputación investigada. La medida se vinculó con las conclusiones médicas sobre su capacidad de comprensión y no con una declaración de que los elementos secuestrados no existieran.

Cómo fue la detención durante el operativo por el Papa

El episodio ocurrió el domingo 8 de noviembre, en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo, donde se desplegaba el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV.

Natenzon circulaba en una motocicleta cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad durante un control. Según la investigación, llevaba una patente que simulaba ser oficial, documentación apócrifa, equipos de comunicación y una sirena policial falsa.

Después del procedimiento, la jueza federal María Servini ordenó su detención y dispuso un allanamiento en su domicilio. Durante ese operativo se secuestraron distintos elementos, entre ellos dispositivos de radiofrecuencia, computadoras y un arma de fuego.

La detención había generado una investigación judicial en el marco de los controles especiales desplegados por la presencia del Pontífice en el país.

Qué pasará ahora con el bombero sobreseído

Con la resolución de Servini, la intervención quedó en manos de la Justicia Civil, que deberá seguir las cuestiones vinculadas con la situación de Natenzon y el cumplimiento del tratamiento ambulatorio establecido.

De esta manera, el expediente penal llega a una instancia de cierre respecto del bombero, luego de que las evaluaciones médicas fueran determinantes para la decisión judicial.