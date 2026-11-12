La jueza federal María Servini rechazó este jueves el pedido de excarcelación de Tomás Natenzon, el joven bombero detenido en el barrio porteño de Palermo durante los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina. La decisión implica que continuará detenido mientras la Justicia espera el resultado de una pericia del Cuerpo Médico Forense.

La solicitud había sido presentada por su abogado defensor, Juan Manuel Dragani, después de que Natenzon prestara declaración indagatoria el martes. Según explicó el letrado a la agencia Noticias Argentinas, el joven brindó explicaciones sobre su actividad como bombero y su trabajo en comunicaciones.

El rechazo no representa una resolución definitiva sobre su responsabilidad penal. La jueza decidió mantener la detención hasta contar con el informe pericial que todavía está pendiente.

Por qué rechazaron la excarcelación de Tomás Natenzon

El principal motivo de la decisión judicial fue la falta del resultado de una pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense.

De acuerdo con lo explicado por la defensa, María Servini tenía un plazo de 24 horas para responder el pedido de excarcelación. Ante la ausencia del informe, resolvió rechazarlo y mantener al acusado detenido.

El abogado Juan Manuel Dragani anticipó que podría volver a solicitar la excarcelación una vez que se conozcan los resultados de la evaluación.

Por el momento, no se informó públicamente qué aspectos específicos busca determinar la pericia ni cuál será su incidencia concreta en la situación procesal del detenido.

Qué declaró el bombero durante la indagatoria

Natenzon fue indagado el martes. Aunque decidió no responder preguntas, presentó explicaciones sobre sus actividades laborales y su vinculación con los sistemas de comunicación.

Según trascendió a través de su defensa, dio explicaciones que consideraron atendibles sobre su trabajo en los bomberos de Vuelta de Rocha y en una empresa dedicada a las comunicaciones por radio.

En ese contexto, sostuvo que la empresa le habría entregado distintas acreditaciones para desarrollar sus tareas.

También hizo referencia a las cuatro pulseras de acceso que llevaba consigo y aseguró que no habían sido escaneadas.

Estas explicaciones forman parte de la versión presentada por el acusado y deberán ser evaluadas junto con los elementos incorporados a la investigación judicial.

De qué delitos está acusado Tomás Natenzon

La imputación contra el joven contempla, de manera provisoria, tres figuras penales:

Usurpación de autoridad: relacionada con el ejercicio o la atribución de funciones públicas sin contar con la autorización correspondiente.

Supresión de numeración registral: vinculada con la eliminación o alteración de identificaciones registrales protegidas por la ley.

Falsificación de documento público: relacionada con la presunta utilización o elaboración de documentación falsa.

La calificación legal es provisoria y puede modificarse durante el avance de la causa. La investigación deberá determinar el origen de las acreditaciones, su eventual utilización y las circunstancias en las que fueron obtenidas.

La detención ocurrió durante el operativo por la visita de León XIV

El caso comenzó el domingo 8 de noviembre, cuando Tomás Natenzon fue detenido en las inmediaciones del escenario preparado para la visita del papa León XIV, en el barrio porteño de Palermo.

El procedimiento se produjo en medio de un importante despliegue de seguridad organizado para recibir al pontífice, que encabezó distintas actividades en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

La presencia de controles de acceso y acreditaciones especiales era parte de la organización del operativo, debido a la convocatoria multitudinaria y a la necesidad de restringir la circulación en determinados sectores.

La detención abrió una investigación sobre la documentación que llevaba el joven y las circunstancias en las que intentaba ingresar a las zonas vinculadas con el dispositivo de seguridad.