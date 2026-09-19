Este sábado 19 de septiembre la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento” abrirá sus puertas desde las 14 y hasta las 22 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y distintos espacios de sus alrededores.

La organización informó que el domingo 20 de septiembre la Feria permanecerá cerrada, por las condiciones meteorológicas, por lo que este sábado será la última jornada para recorrer los stands, participar de las actividades y asistir a los encuentros previstos.

La propuesta reunirá durante a reconocidas figuras de la cultura nacional y ofrecerá a vecinos y visitantes una amplia agenda vinculada a los libros, la literatura y el pensamiento.

Entre las propuestas más destacadas de la jornada del sábado se encuentran, a las 18, la presentación de “Afrodita”, de la psicóloga y maga Guillermina Lopata, y a las 20, el espectáculo “Historias de amor y de muerte”, a cargo de Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber, en el Auditorio Marcelo Martín Berbel. En el Auditorio Irma Cuña, a las 17, se presentará “Borges en Neuquén: la historia desconocida de una visita inolvidable”, de Pablo Montanaro, mientras que en el María Elena Walsh habrá propuestas como “Marjane Satrapi – Persépolis: La vida hecha obra”, a las 17, y “Instrucciones para jugar”, a las 18. Además, desde las 16, el escenario ofrecerá “Alicia en el circo de las maravillas”, por Dúo D2.

Las propuestas se desarrollarán en tres auditorios en simultáneo, además de la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, y otros espaios que se sumaron debido a la suspensión de las actividades previstas para el domingo. En todos estos espacios se desarrollarán encuentros con escritores, espectáculos, exposiciones y actividades culturales.

Las charlas para las presentaciones de los escritores son libres y gratuitas. No hay que sacar entradas. Es por orden de llegada, hasta completar la capacidad del auditorio. Se recomienda ir con tiempo para asegurarse un lugar.

La programación de este sábado 19 de septiembre serán las siguientes:

Escenario

16:00 «Alicia en el circo de las maravillas», por Dúo D2

Auditorio Marcelo Martín Berbel

12:00 Ana Carolina Diby presenta «Corazón y bisturí», Ed. ArS (Biografía histórica)

15:00 «Algo Sobre La Noche de los Bastones Largos», por Tecnicatura Superior en Actuación de la ESBA

16:00 «Esa palabra celebradora que nos hermana», con autoras de Editorial Tanta Ceniza

17:00 Federico Watkins presenta «Honda humanidad», Ediciones Bucarest, en un conversatorio con Celia Dosio y Tomás Watkins

18:00 La psicóloga y maga Guillermina Lopata presenta su libro «Afrodita» (El Ateneo)

19:00 La Municipalidad de Neuquén presenta «Neuquén, la capital que más crece»

20:00 Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber presentan su espectáculo: «Historias de amor y de muerte»

Auditorio Irma Cuña

15:00 Yeidis Sucre González presenta «Cuentos para jugar y soñar», Ed. Rubin (narrativa infantil)

16:00 Homenaje a la trayectoria de la escritora Mercedes Lucero

17:00 «Borges en Neuquén: la historia desconocida de una visita inolvidable», por Pablo Montanaro

18:00 Gabriela Souto presenta «¿Narrativas en disputa? Aportes para el abordaje de las problemáticas del consumo», Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue

19:00 Renata Matkovic Canevaro presenta «El tren de madrugada», Ed. Caburé (Novela)

20:00 Horacio Margenat de Editorial La Chascona de San Martín de los Andes, presenta «Branario», (Antología), y «Crónicas Bomberiles» de Martín Comesaña.

21:00 «Cuidar con el alma», Historias y herramientas para acompañar, cuidarnos y cuidar. Alma Comahue y San Rafael Ediciones.

Auditorio María Elena Walsh

14:00 Ana Paula Inostroza presenta «Quedarse cuando irse parecía más fácil» Ed. Independiente (interés general)

15:00 «¡Yo Escribo!» La app neuquina para escritores de todo el muno, por Diego Fabián Gómez

17:00 «Marjane Satrapi – Persépolis -La vida hecha obra», por Patricio Denegri

18:00 «Instrucciones para jugar», coordinado por Nina Jäger

19:00 Estudiantes y docentes del IFD 12 presentan «Mi historia, nuestra historia», (Antología)

20:00 María Victoria Vagnoni presenta «Más allá del secreto de las lámparas«, Ed. Yzur (poesía)

21:00 Guillermo Olivera presenta «Terroir de la Patagonia Argentina», una guía enoturística y recorrido enológico de la Patagonia Argentina

Carpa Rayuela

18:00 Editorial Ruedamares presenta sus novedades. «El descuido de lo leve», poemario de Leticia Godoy y «Rondas al sol», poesía para infancias de Paula Asencio

20:00 Pablo Lautaro presenta «Microdistancias literarias», Ediciones de la Rueca, (Microficción)

Carpa Prensa

17:00 «Bicentenario de la sanción de la Constitución de 1826» por Armando Mario Marquez, Centro de Estudios Constitucionales del Comahue

18:00 Marcela Ferreyra presenta «Flores de la Patagonia», Ed. Artemisa, (muestrario de plantas nativas)

19:00 Mariana Rulli, Lucía Zanfardini, Javier Torres Molina presentan Mujeres y dictadura, Editorial UNRN. Acompaña APDH.

Carpa YPF

17:00 «Borges, Ginebra y los expresionistas» por la Dra. Enriqueta Morillas Ventura

18:00 Presentación del libro "La amante de Cat" de Graciela López, sala de lectura de la Biblioteca del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados. ATE Neuquén.